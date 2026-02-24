COE amplía a nueve las provincias en alerta verde por lluvias asociadas a frente frío

Santo Domingo.- El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) amplió este martes a nueve las provincias en alerta verde debido a las lluvias provocadas por un sistema frontal y una vaguada prefrontal que mantienen condiciones de humedad e inestabilidad sobre el país.

Las provincias bajo alerta son: Espaillat, Montecristi, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, Puerto Plata, Valverde, Santiago Rodríguez, Santiago y Duarte.

La medida se adopta tras el más reciente informe del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), que advierte sobre aguaceros de diferentes intensidades, tormentas eléctricas aisladas y ráfagas de viento durante el transcurso de la tarde y la noche.

Puedes leer: Importar a EE. UU. será más caro desde hoy: entra arancel del 10%

Riesgo de inundaciones y crecidas repentinas

Las autoridades alertan sobre posibles inundaciones urbanas y rurales, así como crecidas repentinas de ríos, arroyos y cañadas, especialmente en localidades vulnerables del norte, nordeste, noroeste, el valle del Cibao y zonas montañosas.

Indomet explicó que el sistema frontal permanece sobre la porción occidental de Haití, mientras la vaguada prefrontal incide directamente sobre territorio dominicano, favoreciendo desarrollos nubosos significativos.

Puedes leer: Meteorología mantiene seis provincias en alerta por riesgo de inundaciones

Zonas donde se esperan lluvias más intensas

Las precipitaciones serán más frecuentes e intensas durante la tarde en el norte, noroeste, nordeste, la Cordillera Central y la zona fronteriza.

En el sureste y suroeste, incluyendo el Gran Santo Domingo, San Cristóbal y San Pedro de Macorís, se prevén episodios de lluvias de intensidad variable durante la noche.

Para el miércoles, las lluvias continuarán desde la madrugada en regiones del norte y nordeste, mientras que en la tarde podrían extenderse nuevamente hacia gran parte del territorio nacional.