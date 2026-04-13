Tras declarar el estado de emergencia regional en cinco provincias y el Distrito Nacional debido a los daños causados por una vaguada, el presidente Luis Abinader convocó de urgencia a una reunión al Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y organismos de socorro del país.

El encuentro está programado para las 8:00 de la mañana en el Palacio Nacional, donde el jefe de Estado encabezará la sesión de trabajo en el Salón Verde, donde según ha trascendido se dispondrían acciones inmediatas para mitigar el impacto de las inundaciones y garantizar la asistencia a las comunidades afectadas

Con la medida de excepción, que abarca las provincias de Puerto Plata, Espaillat, Valverde, Santiago, Santo Domingo y el Distrito Nacional, se busca responde a la severidad de los daños registrados en el sector agrícola, las infraestructuras, viviendas y otros.

Esta disposición legal se formalizó mediante el decreto 234-26, emitido la noche de ayer, el cual fundamenta la declaratoria en el artículo 23 de la Ley núm. 147-02 sobre Gestión de Riesgos. El documento jurídico establece el marco necesario para agilizar la respuesta estatal ante la magnitud del fenómeno atmosférico.

Presidente

Asimismo, el decreto, firmado por el Presidente, específico en su segundo artículo que el Poder Ejecutivo mantiene la facultad de modificar la calificación de la emergencia según evolucione el panorama meteorológico.

Esta flexibilidad permitirá adaptar las disposiciones del régimen especial hasta que se logre el pleno restablecimiento de la normalidad en las zonas impactadas, asegura el decreto.

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Finalmente, la Presidencia de la República informó que se ha dispuesto la supervisión inmediata para la restauración de cañadas, reparaciones eléctricas y el encauzamiento de ríos, especialmente en la provincia Espaillat. Entre las prioridades figura allí el fortalecimiento del puente en Sabaneta de Yásica.

indomet

Mientras que el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó que, para este lunes, un sistema frontal se mantendrá casi estacionario sobre el territorio nacional junto a la vaguada en varios niveles de la troposfera, favoreciendo la ocurrencia de aguaceros fuertes con tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas.

Las mismas tendrían incidencia sobre La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Samaná, María Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal, Espaillat, Puerto Plata y Montecristi, La Romana, San Pedro de Macorís, Santo Domingo, Monseñor Nouel, La Vega, San José de Ocoa, Azua, San Juan, Santiago Rodríguez, Santiago, Valverde y Dajabón, entre otras.