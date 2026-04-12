Gobierno inicia acciones en Espaillat para mitigar daños tras intensas lluvias

Gaspar Hernández.— El presidente Luis Abinader dispuso la supervisión inmediata y el inicio de trabajos de restauración de cañadas, reparaciones eléctricas y encauzamiento de ríos en varias comunidades de la provincia Espaillat.

Asimismo, ordenó el fortalecimiento del cabezal del puente en Sabaneta de Yásica, como parte de una respuesta rápida ante los daños ocasionados por recientes fenómenos atmosféricos que han impactado infraestructuras y comunidades, cada vez con mayor frecuencia en el país.

La jornada de supervisión fue encabezada por el ministro administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista García, acompañado del viceministro, ingeniero Oliver Nazario, así como de los alcaldes Jairo Morillo, Abel Suriel, Luis Canela y Roely García.

Durante el recorrido, las autoridades visitaron las zonas más afectadas para evaluar de primera mano la magnitud de los daños y coordinar el inicio de las intervenciones.

Entre los puntos inspeccionados figura Jamao al Norte, donde varias viviendas resultaron afectadas por las lluvias, así como Sabaneta de Yásica, identificado como un punto crítico en el que se intervendrá el cabezal del puente. En esta última localidad se registró una situación poco común: en el río Yásica, específicamente en el sector Los Brazos, el nivel del agua alcanzó una altura que no se observaba desde hace más de 46 años, llegando hasta el puente la noche anterior.

En el municipio de Gaspar Hernández, las autoridades priorizarán la rehabilitación de cañadas y el seguimiento a los trabajos de encauzamiento de ríos, con el objetivo de reducir riesgos, proteger a las comunidades y garantizar soluciones sostenibles.

Estas acciones forman parte de la política del Gobierno de atender de manera directa y oportuna las necesidades de la población, con énfasis en obras de impacto inmediato orientadas a la seguridad y el bienestar ciudadano.