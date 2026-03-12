Ojo de Agua, Hermanas Mirabal. – El presidente Luis Abinader encabezó este jueves los actos conmemorativos del centenario del nacimiento de Minerva Mirabal, donde resaltó su liderazgo, su valentía frente a la tiranía y el legado de libertad que dejó para la República Dominicana y el mundo.

Durante su intervención, el mandatario manifestó que Minerva Mirabal dejó, con su lucha y su sacrificio, un legado que trascendió las fronteras de la patria dominicana.

“Minerva era inteligente, talentosa, carismática, rebelde y profundamente valiente. Entre su generación destacaba por un liderazgo natural que nacía no del poder, sino de la convicción”, expresó.

Asimismo, el jefe de Estado señaló que la lucha de la heroína dominicana marcó el inicio del camino hacia la democracia en el país. “No es un secreto para nadie que la lucha de Minerva marcó el inicio del camino hacia la verdadera democracia en la República Dominicana”, afirmó.

Ofrenda floral en la Casa Museo Hermanas Mirabal

Previo al inicio del acto solemne, el presidente Abinader, acompañado de la primera dama Raquel Arbaje, del ministro de Cultura Roberto Ángel Salcedo y de Manolo Tavárez Mirabal y Minou Tavárez Mirabal, depositó una ofrenda floral en honor a Minerva Mirabal en el Casa Museo Hermanas Mirabal.

Durante su discurso, el gobernante recordó los orígenes de Minerva Mirabal en Salcedo. “Hace cien años, un día como hoy, 12 de marzo de 1926, nació en esta comunidad de Salcedo nuestra Minerva Mirabal”, expresó.

El mandatario indicó que, en el marco del centenario de su nacimiento, se desarrollará un programa de actividades durante todo un año en el territorio nacional, así como en las embajadas y consulados dominicanos en el exterior, con el propósito de honrar su vida, su obra y su legado.

Militancia contra la dictadura de Trujillo

El presidente sostuvo que, pese a las persecuciones y torturas sufridas durante el régimen, Minerva nunca renunció a sus ideales. Señaló que su militancia antitrujillista se fortaleció junto a su esposo Manuel Aurelio Tavárez Justo, con quien participó en la lucha contra la dictadura desde el Movimiento Revolucionario 14 de Junio.

Recordó además que fue en la clandestinidad donde adoptó el nombre secreto que la haría conocida mundialmente: “La Mariposa”.

El mandatario destacó que la lucha por la democracia y el rechazo a la injusticia terminaron llevándola al sacrificio supremo. Recordó que Minerva Mirabal fue asesinada junto a sus hermanas Patria Mirabal y María Teresa Mirabal el 25 de noviembre de 1960, durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo.

“Pero la violencia que pretendía destruirlas no logró borrar su ejemplo. Al contrario: las elevó para siempre al templo de los grandes de la patria”, manifestó Abinader.

“Las Mariposas de la libertad”

El jefe de Estado afirmó que el nombre en clave de Minerva se extendió a sus hermanas Patria y María Teresa, consagrándolas como “Las Mariposas. Las Mariposas de la libertad. Las Mariposas de la dignidad. Las Mariposas del mundo. Nuestras Mariposas”.

Destacó que el legado de las Hermanas Mirabal trascendió las fronteras dominicanas y que, gracias a su ejemplo, el mundo reconoció en ellas el símbolo universal de las mujeres víctimas de violencia, razón por la cual cada Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se celebra el 25 de noviembre, fecha de su asesinato.

Asimismo, indicó que el Estado dominicano ha honrado su memoria designando esta demarcación como Provincia Hermanas Mirabal, para mantener vivo su ejemplo.

Orígenes familiares de Minerva Mirabal

Durante su intervención, el presidente recordó que Minerva Mirabal fue hija de Enrique Mirabal Fernández, comerciante y hacendado que emigró a Salcedo atraído por el auge económico de la comunidad y las oportunidades del ferrocarril que conectaba el municipio con los principales puertos del país.

También destacó la figura de su madre Mercedes Reyes Camilo, nacida en la comunidad de Ojo de Agua. De esa unión nacieron Dedé, Patria, María Teresa y Minerva Mirabal, tres de las cuales serían conocidas en la historia como Las Mariposas, símbolo de valentía frente a la dictadura.

Abinader recordó además que Enrique Mirabal Fernández fue encarcelado por negarse a someterse a los abusos del régimen trujillista y falleció en 1953, dos meses después de recuperar la libertad, con su salud afectada por los sufrimientos de la prisión.

Avances democráticos en el país

En la parte final de su intervención, el mandatario reflexionó sobre los avances democráticos alcanzados por la República Dominicana a lo largo de las décadas, señalando que el país se sostiene hoy sobre el respeto a la Constitución y las leyes.

“Llenos de gratitud por su sacrificio digamos hoy con orgullo: ¡Loor a Minerva Mirabal en el inicio del centenario de su nacimiento. Que viva la República Dominicana libre, soberana, democrática e independiente!”, concluyó.

Minou Tavárez Mirabal agradece respaldo del Gobierno

En nombre de la familia y de la Fundación Hermanas Mirabal, Minou Tavárez Mirabal agradeció al presidente Abinader por aprobar el decreto 117-26, destinado a dimensionar la figura de Minerva Mirabal en sus facetas política, intelectual, artística y humana.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Igualdad del Senado de los Estados Unidos Mexicanos, Martha Lucía Micher Camarena, resaltó el respaldo del presidente dominicano y de la primera dama a la lucha por la igualdad y contra la violencia hacia las mujeres.

Concursos educativos y exposición

Durante el acto, la viceministra del Ministerio de Educación, Ancell Scheker, anunció el lanzamiento de dos concursos nacionales por el centenario del natalicio de Minerva Mirabal: “Pinta la Igualdad”, dirigido a estudiantes de sexto de primaria y secundaria, y el Concurso Nacional de Ensayo “Minerva Mirabal: vida, obra, valores y trascendencia”, para estudiantes del nivel secundario.

Al finalizar la actividad, el presidente Abinader realizó el corte de cinta de la exposición “Hermanas Mirabal: Un Siglo Después”, que presenta un recorrido por el pensamiento de Minerva Mirabal a través de parte de sus escritos.