Presidente del Consejo de Transición de Haití pide a la ONU acción urgente ante crisis de violencia y hambre

Naciones Unidas. – El presidente del Consejo Presidencial de Transición de Haití (CPT), Laurent Saint-Cyr, exhortó este jueves a la comunidad internacional a actuar de manera “fuerte e inmediata” frente a la profunda crisis de violencia, hambre y desplazamientos que atraviesa su país, al que describió como escenario de una “guerra entre las bandas y la población”.

En su intervención ante la Asamblea General de la ONU, Saint-Cyr advirtió que “el silencio no es una opción” cuando la mitad de los haitianos enfrenta inseguridad alimentaria, miles de niños han sido privados de la educación, mujeres y niñas son víctimas de violaciones, médicos abandonan el país y la esperanza se desvanece entre los jóvenes.

El dirigente reclamó mayor respaldo a la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS), liderada por Kenia, que cuenta con apenas 1,000 efectivos de los 2,500 prometidos. Aunque Haití ha incrementado en un 40 % el presupuesto de sus fuerzas del orden y fortalecido equipamiento, reconoció que estos esfuerzos no han logrado contener la violencia.

Saint-Cyr alertó que Haití “se encuentra en el epicentro de una amenaza regional inédita” con poderosas redes criminales que buscan desestabilizar y dominar economías vecinas. En ese contexto, respaldó la resolución impulsada por Panamá y Estados Unidos para transformar la MSS en una fuerza robusta de 5,500 efectivos con capacidad de enfrentar directamente a las pandillas armadas.

Presidente del Consejo de Transición de Haití

La situación humanitaria continúa deteriorándose: según la ONU, en los primeros seis meses de 2025 se registraron 4,026 homicidios —un 24 % más que el año anterior— y más de 1.3 millones de personas han sido desplazadas por la violencia.

En otro tramo de su discurso, el presidente del CPT recordó que este año se conmemora el bicentenario de la indemnización que Francia impuso a Haití tras reconocer su independencia, reclamando reparaciones históricas. “No buscamos venganza, sino justicia y verdad”, dijo, al tiempo que instó a Francia a dar pasos concretos tras reconocer oficialmente la injusticia.

“Francia, país de los derechos humanos, tiene hoy la oportunidad de escribir una nueva página con Haití honrando los ideales de libertad, igualdad y fraternidad que nos unen”, concluyó Saint-Cyr.