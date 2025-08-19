Operativo en el Caribe: tropas contra el narcotráfico

En la lucha contra el narcotráfico se trata de una contribución el despliegue por Estados Unidos de más de cuatro mil agentes en las aguas de la región para combatir el criminal de negocio.

Siempre que las tropas no se desvíen de sus atribuciones, el operativo representa un valioso aporte tanto contra el trasiego de drogas narcóticas como contra la violencia derivada del negocio.

Estados Unidos, que de hecho coopera con estos países con la donación de equipos y participación en operativos, ha dado un paso más trascendental con el patrullaje de las aguas del Caribe para combatir el narcotráfico.

Puedes leer: ¿Derechos humanos o copia y pega?

Un submarino nuclear, aviones de reconocimiento P8 Poseidon, destructores, un barco y otras unidades integran la flota que vigilará las aguas de Latinoamérica y el Caribe para enfrentar el trasiego de drogas. Aunque no se esté en los tiempos de la guerra fría, los operativos tienen que circunscribirse al combate del negocio de las drogas.

Hay gobiernos que por diferencias políticas con la gestión del presidente Donald Trump pueden ver con recelo los operativos contra el narco. Ojo, porque cualquier desliz desnaturalizaría la misión.