El presidente del Senado, Ricardo de los Santos. / Archivo

Santo Domingo.- El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, defendió este lunes la coherencia mostrada por el presidente de la República, Luis Abinader, quien, según afirmó, ha transformado sus promesas en acciones concretas, respecto a su lucha contra la corrupción estatal.

De los Santos recordó que el mandatario reafirmó ese compromiso en el discurso de rendición de cuentas del 27 de febrero.

Leer también:

El legislador consideró que el jefe del Estado ha actuado sin favoritismo al momento de constatar evidencias sobre «casos deshonestos» que se han registrado en instituciones estatales.

Agregó que el gobernante ha enviado las pruebas al Ministerio Público, para que los acusados sean sometidos a la acción justicia.

“Desde el inicio de su gobierno, el presidente Luis Abinader fue muy claro al decir que en el gobierno se podría tener amigos, pero no cómplices, planteamientos que han sido concretados”, expresó el presidente del Senado.

El representante de la provincia Juan Sánchez Ramírez sostuvo que para hacer efectivas las promesas del gobernante en torno a los actos de corrupción, el Congreso Nacional ha dado al sistema judicial herramientas importantes para que pueda actuar de forma más eficiente.

Citó el caso de la aprobación del Código Penal y el Procesal Penal.

“Ahora el Ejecutivo cumple con enviar a la justicia las evidencias de corrupción, y el Poder Judicial se encarga de accionar acorde a las leyes establecidas”, explicó de los Santos.

El legislador habló del tema al ser entrevistado en el programa Matinal, que se transmite de manera simultánea por el grupo de medios Telemicro Canal 5.