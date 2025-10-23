Diariamente el Ejército Dominicano dice que detiene a indocumentados, especialmente a ciudadanos haitianos.
El presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez Ramírez, denunció que organismos internacionales presionan para que República Dominicana otorgue residencia permanente a personas que viven ilegalmente en el país, que fueron registrados en el libro de extranjería.
El jurista no identificó a esos organismos, pero afirmó que “ya ha habido reacciones de grupos prohaitianos que están establecidos, radicados en la República Dominicana”.
Consideró “inaceptable” dotar de documentos a extranjeros ilegales y que el “pueblo dominicano no concurre ni se identifica con eso”.
“Hemos luchado mucho en los 181 años de vida republicana por preservar la soberanía, integridad, capacidad de autodeterminación y el pueblo dominicano no cede en ese orden”, advirtió Gómez Ramírez, exmagistrado del Tribunal Constitucional.
Dijo que, en consecuencia, los dominicanos están obligados a mantener una línea de defensa al interés nacional.
“Eso tiene que entenderlo todo el mundo. No podemos bajo ninguna circunstancia consentir eso”, significó el defensor de la nacionalidad dominicana.
“Todo el mundo sabe que esos organismos internacionales y sus agentes aquí y fuera viven con campañas maledicentes y permanentes señalando que el pueblo dominicano es racista”, precisó durante una entrevista en el programa Esferas de Poder, que produce el periodista Federico Méndez.
Atribuyó a esa campaña las acusaciones de que los dominicanos discriminan y persiguen a las personas de color.
“Esa ha sido una campaña sistemática que no ha sido enfrentada con el debido vigor por la autoridad dominicana”, agregó.
Gómez Ramírez instó a todos los sectores de la vida nacional a involucrarse en la defensa de la soberanía nacional.
Advirtió que las deportaciones de ilegales tienen que ser contundentes y permanentes, frente a las cuales no puede haber vacaciones ni tampoco chances como los que se producen frente indocumentados.
Indicó que con el tema de las deportaciones de residentes ilegales “está en juego la integridad del pueblo dominicano”.