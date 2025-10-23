Diariamente el Ejército Dominicano dice que detiene a indocumentados, especialmente a ciudadanos haitianos.

El presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez Ramírez, denunció que or­ganismos internacionales presionan para que Repú­blica Dominicana otorgue residencia permanente a personas que viven ilegal­mente en el país, que fueron registrados en el libro de ex­tranjería.

El jurista no identificó a esos organismos, pero afirmó que “ya ha habido reaccio­nes de grupos prohaitianos que están establecidos, radi­cados en la República Domi­nicana”.

Consideró “inaceptable” do­tar de documentos a extran­jeros ilegales y que el “pue­blo dominicano no concurre ni se identifica con eso”.

“Hemos luchado mucho en los 181 años de vida republi­cana por preservar la sobe­ranía, integridad, capacidad de autodeterminación y el pueblo dominicano no cede en ese orden”, advirtió Gó­mez Ramírez, exmagistrado del Tribunal Constitucional.

Dijo que, en consecuencia, los dominicanos están obli­gados a mantener una línea de defensa al interés nacio­nal.

“Eso tiene que entenderlo todo el mundo. No podemos bajo ninguna circunstancia consentir eso”, significó el defensor de la nacionalidad dominicana.

“Todo el mundo sabe que esos organismos interna­cionales y sus agentes aquí y fuera viven con campañas maledicentes y permanen­tes señalando que el pueblo dominicano es racista”, pre­cisó durante una entrevista en el programa Esferas de Poder, que produce el perio­dista Federico Méndez.

Atribuyó a esa campaña las acusaciones de que los do­minicanos discriminan y persiguen a las personas de color.

“Esa ha sido una campaña sistemática que no ha sido enfrentada con el debido vi­gor por la autoridad domini­cana”, agregó.

Gómez Ramírez instó a to­dos los sectores de la vida nacional a involucrarse en la defensa de la soberanía na­cional.

Advirtió que las deportacio­nes de ilegales tienen que ser contundentes y perma­nentes, frente a las cuales no puede haber vacaciones ni tampoco chances como los que se producen frente in­documentados.

Indicó que con el tema de las deportaciones de residentes ilegales “está en juego la inte­gridad del pueblo dominicano”.