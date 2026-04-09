Los datos indican que, la prioridad del gasto público en el polígono central se concentra masivamente en la conectividad vial y la infraestructura institucional, dejando en un segundo plano las soluciones específicas de drenajes pluviales independientes.

El Gobierno Central no contempla de manera directa en el Presupuesto General del Estado (PGE) 2026, proyectos de alto impacto destinados a mejorar el drenaje pluvial del Distrito Nacional, una de las zonas urbanas del país más vulnerables a las inundaciones.

Las recientes de lluvias han puesto en evidencia la fragilidad de la infraestructura urbana de la capital. Solo en la mañana de ayer, las precipitaciones superaron los 300 milímetros acumulados, provocando anegaciones en importantes avenidas y sectores residenciales de la capital.

De acuerdo al Presupuesto General de este año, el Gobierno proyecta una inversión pública de RD$11,233.5 millones en diferentes obras de construcción para el Distrito Nacional, sin que exista una partida significativa enfocada exclusivamente en soluciones hidráulicas urbanas de gran alcance o de principalía, con miras de hacer a la ciudad más resiliente ante los fenómenos naturales que generan bastantes lluvias en esta demarcación.

Los datos indican que, la prioridad del gasto público en el polígono central se concentra masivamente en la conectividad vial y la infraestructura institucional, dejando en un segundo plano las soluciones específicas de drenajes pluviales independientes.

Si bien se registran más de 70 obras, con inversiones superiores a los RD$11,200 millones, la gestión de aguas urbanas aparece de forma reactiva y diluida dentro de proyectos de reparación de daños causados por disturbios tropicales o como componentes secundarios de grandes avenidas.

Tales son los casos de las construcciones de corredores-distribuidores viales, intersecciones y los pasos de desnivel que se desarran en las avenidas Gregorio Luperón, 27 de Febrero, Jhon F. Kennedy, Republica de Colombia, entre otras.

Desglose por actividad económica

El desglose por sectores muestra que Transporte y Vialidad lidera la inversión del Gobierno, con RD$5,067,432,641, lo que representa el 45.1 % del total destinado para el Distrito Nacional.

A este le continúa la partida de Vivienda, Salud y Edificaciones, con una suma de RD$2,420.7 millones, equivalente al 21.5 %. Seguido de Turismo y Cultura con RD$1,263.7 millones (11.2 %), Deportes y Recreación con RD$1,148.2 millones (10.2 %) y Administración Pública y Seguridad con RD$1,134.3 (10.1%).

En menor proporción aparecen Desarrollo Territorial y Comunitario con RD$740.7 (6.5 %) y Educación con apenas RD$258.2 millones (2.3 %)cerrando un total general de RD$11,233,558,074.

Proyectos de mayores montos

Entre las obras de mayor monto destaca la extensión de la avenida Jacobo Majluta con la avenida República de Colombia, con una inversión de RD$2,746,875,661, consolidándose como el proyecto más costoso dentro del paquete analizado.

También figuran la construcción de la Ciudad Sanitaria Dr. Luis E. Aybar (RD$636,815,744), la rehabilitación de la Ciudad Colonial (RD$875,699,815) y la remodelación de las oficinas del Tribunal Constitucional (RD$800,000,000).

A estas se suman la reparación del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte (RD$692,180,519), la recuperación del margen occidental del río Ozama en Gualey (RD$404,611,876) y el Laboratorio Nacional de Tamiz Neonatal (RD$165,478,160).

El patrón de inversión confirma una realidad: mientras la ciudad crece en infraestructura vial, institucional y turística, la gestión del agua de lluvia sigue relegada, aumentando el riesgo de colapso urbano cada vez que se registran precipitaciones intensas.

Inversión en cañada

El presidente de la República, Luis Abinader, afirmó en prensa nacional que en su gestión ha destinado más de RD$5,000 millones de pesos solo en soluciones de cañadas, remozando unos 20 kilómetros, “y, que por eso los daños son muy menores” en el país.

Abinader sostuvo que “las cañadas son fundamentales” para evitar que la ciudad colapse antes las inclemencias del tiempo. En ese sentido, aseguró que tiene “en proceso otras 50 cañadas” en carpeta.

Como ejemplo de intraversiones, el presidente menciona la ubicada en La 800 (Los Rios) y la que se encuentra en el sector de Los Girasoles. Esta última se construye desde el 2021, es decir, tiene cuatro años en construcción.