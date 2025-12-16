Santo Domingo.– El Senado dominicano aprobó este martes, en dos sesiones celebradas el mismo día, el Proyecto de Presupuesto General del Estado para 2026, cuyo monto supera un billón 841 mil millones de pesos, una decisión que generó críticas por parte de los senadores de la oposición.

La iniciativa, que ya había recibido el visto bueno de la Cámara de Diputados, fue sancionada en primera lectura durante la sesión ordinaria.

Al concluir esta, el pleno fue convocado de inmediato a una sesión extraordinaria para conocerla “de urgencia” en segunda lectura, en la que resultó aprobada por la mayoría de los legisladores presentes.

Desde la oposición, el senador de La Romana por la Fuerza del Pueblo, Eduard Espiritusanto, cuestionó el contenido del Presupuesto al considerar que no responde a las necesidades de los sectores de menores ingresos, debido a lo que definió como una limitada inversión en obras que impulsen el desarrollo comunitario.

“El partido oficialista vende la idea de un país en desarrollo, pero la realidad es otra, marcada por la desigualdad que afecta a provincias como La Romana”, expresó el legislador, quien lamentó que su demarcación no reciba la atención que amerita, pese a su aporte significativo a los ingresos del Estado.

En defensa de la aprobación, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, aseguró que el presupuesto permitirá atender las principales demandas de las comunidades y respaldar las políticas públicas previstas para el próximo año.