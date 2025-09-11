El cantante dominicano, Alex Bueno ingresado en un hospital de EE.UU. / Oficina de Alex Bueno.

Santo Domingo.– El cantante dominicano, Alex Bueno, se encuentra ingresado tras experimentar recientemente un episodio de hipoglucemia, condición caracterizada por niveles anormalmente bajos de glucosa en la sangre.

Según explicaron los médicos tratantes, este cuadro pudo deberse al exceso de trabajo, agotamiento y estrés.

En los últimos meses, Alex Bueno, quien es prediabético, ha mantenido una agenda muy exigente de presentaciones y actividades, lo que le ha impedido descansar y alimentarse de manera adecuada.

“Alex está recibiendo todas las atenciones necesarias y su condición está siendo manejada por un equipo médico que ha recomendado reposo absoluto en los próximos días. Debido a esta situación, nos vemos en la obligación de suspender sus próximas presentaciones”, expresó su equipo de trabajo..

“Pedimos disculpas al público y a los empresarios, pero en este momento la prioridad es cuidar de su salud para que pueda regresar a los escenarios con más fuerza”, agregó la oficina artística.

Agradecieron profundamente las muestras de apoyo, cariño y oraciones de todos sus seguidores del intérprete de «Colegiala».

“Confiamos, con el favor de Dios, que Alex Bueno estará pronto de vuelta, con más energía y compartiendo nuevamente con su gente”, puntualizó el comunicado.

Invitaron a mantenerse atentos a sus redes oficiales para futuras informaciones y nuevas fechas de presentaciones.