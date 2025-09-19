El Tribunal de Atención Permanente de Santo Domingo Este dictó tres meses de prisión preventiva contra cinco jóvenes acusados de la violación sexual grupal en perjuicio de una adolescente de 16 años en el sector Los Tres Brazos, en Santo Domingo Este.

Los imputados son Julio José Mateo, de 25 años; Brailyn Cepeda Ramírez, de 19 años; Harolin José Martínez, de 18 años; Omar Reyes Vásquez, de 19 años; así como Yoel Morrobel, alias el Matatán.

Los imputados fueron enviados al Centro de Corrección y Rehabilitación de San Pedro de Macorís, según la resolución del tribunal.

Durante la audiencia el tribunal acogió las conclusiones del Ministerio Público quienes comunicaron que continúan investigando el caso.

Se informó que el hecho ocurrió el pasado 22 de agosto en el sector Los Tres Brazos. Las autoridades investigan el caso mientras los imputados permanecen bajo custodia en espera de la continuación del proceso judicial.