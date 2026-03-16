Santo Domingo.- Un tribunal del distrito judicial de San Cristóbal impuso este domingo tres meses de prisión preventiva a tres oficiales de la Policía Nacional imputados de sustraer más de RD$1.2 millones que ingresaron a un destacamento policial de esa provincia como parte de un caso de robo en proceso de investigación.

La medida de coerción fue dictada contra el coronel Carlos José Sidney Kelly, quien al momento de los hechos fungía como director de la Dirección Regional en San Cristóbal; el capitán Deberin Klanniery Medina Pérez, y el operador de radio, segundo teniente Alipio Díaz de la Rosa, de la 17ava. compañía. Los tres oficiales fueron suspendidos por su presunta vinculación al caso.

Los policías deberán cumplir la medida en el Centro de Operaciones Especiales, ubicado en el municipio de Manoguayabo, en Santo Domingo Oeste.

De acuerdo con el Ministerio Público, los imputados habrían violado los artículos 123, 124, 174, 265, 266, 379 y 385 del Código Penal dominicano, que tipifican y sancionan la coalición de funcionarios y la asociación de malhechores, en este caso para cometer robo agravado en el interior del Destacamento de la 17ava. compañía.

La solicitud de medida de coerción establece que el dinero, consistente en RD$1,200,000 en efectivo y una funda con RD$28,000 en monedas, había sido depositado en el destacamento policial como parte de un caso de robo que se encuentra bajo investigación.

La investigación está a cargo de las fiscales Ramona Santana Uceta, titular de la Fiscalía de San Cristóbal; Laura Cecilia Segura Cordero, y Aurelina Cuevas Román, quienes sustentaron la solicitud de medida de coerción con 50 elementos de prueba.

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Durante la audiencia, la fiscal Aurelina Cuevas Román, junto a la fiscal Belkis Tejeda Espinal, representó al Ministerio Público en la litigación del caso ante la jueza Kenty Noesí, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de San Cristóbal.

Tras evaluar las evidencias presentadas por el órgano acusador, la magistrada acogió la solicitud del Ministerio Público e impuso tres meses de prisión preventiva a los imputados.