PRM 41%, FP 33, PLD 21

Un técnico amigo, que trabaja para una prestigiosa firma encuestadora, me dijo que el PRM sigue encabezando estudios de opinión con un 41%, seguido por la Fuerza del Pueblo con un 33% y en tercer lugar el PLD con el 21%.

Esa es la intención del voto del electorado dominicano, en el hipotético caso de que el certamen nacional se celebre mañana.

De tratarse de un retrato real, de un estudio que cumple con los rigores científicos, habría que colegir que ha habido un significativo movimiento en dos de las tres agru

paciones mayoritarias con relación a los resultados del torneo de mayo del 2024. En ese proceso la JCE otorgó al PRM un 57, a la Fuerza del Pueblo un 29 y al PLD un 10.

El PRM ha perdido 16 puntos, mientras la FP ha aumentado 4 y el PLD 11, obteniendo un crecimiento mayor al 100%.

Algo más: es la primera vez que la sumatoria de las dos organizaciones mayoritarias, opositoras al Gobiernode Abinader, superan el 50%. De forma exacta hacen un 54.

Sin embargo, resultados de encuestas a esta fecha, faltando más de dos años para los comicios de 2028, no revelan nada importante de forma concluyente, máxime considerando el carácter dinámico de la política.

De todas maneras, parece cierto que el oficialismo ha perdido muchos puntos y que la disputa por el segundo lugar, entre la Fuerza del Pueblo y PLD, se ha cerrado.

Hay quienes sostienen que la diferencia que los separa es de apenas cinco o seis puntos, aunque en todos los escenarios la primera está arriba.

Cada organización política mayoritaria sabe lo que tiene, porque suele hacer encuestas para consumo interno.

Es la forma de identificar debilidades y fortalezas y establecer las áreas que deben mejorar, incluyendo espacios geográficos.

La publicación de resultados de firmas encuestadoras no deja de ser un mecanismo estratégico importante cuando los datos son favorables, porque ofertan percepciones, que influyen mucho en los electores, pues elevan ánimo de seguidores, pero también tumban entusiasmo en adversarios.

Hace más o menos dos semanas escuché decir a alguien, que merece crédito, que se procura habilitar a Danilo Medina desde palacio, para que así el presidente del PLD, que tiene un impedimento constitucional, pueda ser candidato presidencial en el 2028. Y apenas hace días que un diputado del PRM, específicamente Ramón Bueno, anunció que sometería un proyecto a favor del presidente del PLD.

José Ignacio Paliza negó que esa organización tenga en agenda tal objetivo, pero el “tirar la piedra y esconder las manos” se ha hecho costumbre en los políticos dominicanos.

En los meses por venir se sabría la verdad, en el sentido de si hay interés en separar más a Leonel Fernández y Danilo Medina.

Una forma de hacerlo sería habilitando al presidente del PLD, acontecimiento que de paso favorece a Luis Abinader.

Realizar movimientos desde el poder para contribuir a la separación de opositores no es nada nuevo en política, pues Joaquín Balaguer lo hizo con Juan Bosch y Peña Gómez. Y más recientemente también Danilo Medina, cuando era presidente, logró distanciar a Miguel Vargas Maldonado e Hipólito Mejía.