Sólo el PRM, derrota al PRM

José Francisco Peña Gómez llegó a decir que “solo el PRD derrotaba al PRD”. ¡Tenía toda la razón el líder, “la estrella con luz propia” que iluminó durante años el ejercicio de la política en nuestro país, con su talento, su honradez y su capacidad a analizar los procesos sociales!

Ahora yo repito: en la actual coyuntura política, solo el Partido Revolucionario Moderno (PRM) puede derrotar al Partido Revolucionario Moderno (PRM).

No le temo a los partidos de oposición. El Partido de la Liberación Dominicana (PLD), no tiene, a mi juicio, ninguna posibilidad de volver al poder.

Está desgastado, desacreditado Y acorralado con los procesos de corrupción que se debaten en la justicia y que involucran al expresidente Danilo Medina, a sus hermanos, funcionarios de alta jerarquía, al igual que militares, incluyendo a su jefe de seguridad.

El expresidente Medina, ya lo he dicho, utiliza al PLD, no como un partido político, sino como un “bufete de abogados” para evitar que el ministerio público lo investigue y lo someta a la justicia.

Además, no existe un candidato presidencial sólido que pueda presentarse con éxito durante una campaña electoral.

Los que podrían hacerlo no cuentan con el respaldo del “líder”, que tratará de imponer, de cualquier modo, a Gonzalo Castillo, dejando a Francisco Javier García, Abel Martínez y Francisco Domínguez Brito, sin mayores posibilidades, a menos que se unan, seleccionen uno y provoquen una revuelta interna.

El PLD está descartado para optar por el poder en las próximas elecciones.

La Fuerza del Pueblo (FUPU) tiene serios problemas internos que aún no salen a la luz pública, pero que pronto se verán. La estructura orgánica de la FUPU todavía es muy débil.

No tiene liderazgos municipales ni regionales, los que si mantiene todavía el PLD. Orgánicamente el PLD es más fuerte que la FUPU que solo cuenta con el expresidente Leonel Fernández, el político con mayor tasa de rechazo del país junto con Miguel Vargas Maldonado.

En la FUPU hay dirigentes más interesados en mantener influencia en el Sistema de Justicia que en su propio partido.

Luchan por continuar teniendo fuerza en el Ministerio Público y en las Altas Cortes, porque saben que no pueden aspirar a la presidencia de la República porque ese cargo está destinado al presidente Fernández o al hijo, Omar Fernández, que los esteroides del marketing lo colocan muy por encima de su padre. Omar no está solo en sus aspiraciones. Lo respalda un grupo importante de dirigentes dentro de la FUPU y en la sociedad civil.

Pienso que ninguno de los dos podrá tener éxito en la búsqueda de la presidencia de la República.