PRM a la defensiva

Hay tres temas de la agenda nacional que están sobre el candelero público, los cuales afectan la imagen del Gobierno. Ellos son la sentencia del TC-125-25, el discurso reciente de José Ignacio Paliza, donde admite la penetración de narcotraficantes al PRM y, finalmente, el permiso concedido por Luis Abinader al secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, para el uso de los Aeropuertos Internacional Las Américas y de San Isidro, para supuestamente combatir el narcotráfico en la región, una pantalla.

La sentencia TC-125-25 ha sido un tema controversial, porque esa corte anuló los artículos 210 de la Ley 285 (Código de Justicia de la Policía Nacional) y el 260 de la Ley 3483 (Código de Justicia de Fuerzas Armadas), que prohíben las relaciones amorosas entre personas del mismo sexo pertenecientes a esas instituciones. La sentenciahace hincapié en el Art. 44 de la Constitución de la República, el cual reza de la siguiente manera: “Toda persona tiene derecho a la intimidad.”

Es el único argumento del TC, porque para nada apela al Art. 39 de la ley de leyes en torno al derecho a la igualdad, que establece que no se puede discriminar por razones políticas, raciales, religiosas, sociales y de género. El problema está enque cuando se habla de género, solo se entiende hombre y mujer. No hay un tercero. Y el Art. 55 es preciso al decir: La familia se constituye por la decisión libre de un hombre y una mujer al contraer matrimonio o por voluntad responsable de conformarla.



La mayor parte de la población rechaza esa sentencia, pero el TC tiene la supremacía de las leyes y sus miembros son designados por el CNM que precisamente tiene de presidente al jefe de Estado, lo que ha generado rechazo a la violación de la institucionalidad en expertos constitucionales y decenas de entidades, que condenan el desacato de director de la Policía Nacional y el ministro de las Fuerzas Armadas, los cuales dijeron seguir aplicando los artículos anulados delante de Abinader.

Otro aspecto que lleva a la defensiva al Gobiernoes el discurso de Paliza, al reconocerqueal PRMpenetraron narcotraficantes, muchos de los cuales resultaron electos a puestos legislativos y municipales en 2020 y 2024, pese a que son individuos de prácticas criminales conocidas en sus demarcaciones.

Alegar que provienen del PLD es un argumento pobre. De doce arrestados por el momento, todos pertenecen al PRM, desatando ataques en medios audiovisuales y redes sociales. Para colmo, Abinader otorga permiso a Estados Unidos para el uso de los aeropuertos de San Isidro e Internacional José Francisco Peña Gómez, lo que transgrede el Art. 3 de la Constitución, sobre la “inviolabilidad de la soberanía y principio de no intervención”.

Es un acto de servilismo y sumarse a un eventual ataque contra Venezuela, provocando rechazo enmillares de dominicanos. Es verdad que el literal d) del Art. 128 le la Constitución da facultad al presidente para realizar acuerdos internacionales, pero con la aprobación del Congreso Nacional, que se sabe aprobaría un despropósito similar, lo que no quita de todos modos que el Poder Ejecutivo y el PRM sean objeto de todo tipo de ataques.