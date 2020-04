PRM dice llevará a la Justicia al ministro Salud

- Publicidad -

Santo Domingo.-El Partido Revolucionario Moderno (PRM) advirtió el sábado al ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, que “oportunamente” se verán en los tribunales para dilucidar las supuestas compras irregulares realizadas por esa dependencia estatal durante el período de emergencia decretado por el presidente Danilo Medina.

José Ignacio Paliza y Orlando Jorge Mera, presidente y delegado político del PRM, acusaron al funcionario de autorizar la compara de trajes de protección humana por RD$167 millones a un solo suplidor, a través de una licitación cuyo proceso duró apenas 28 minutos.

“Son licitaciones hechas a imagen y semejanza de un solo suplidor”, indicaron

“Señor ministro, nos veremos oportunamente ante la Ley”, manifestaron los dirigentes del partido opositor, luego que Sánchez Cárdenas les exigiera que presentaran las pruebas de su denuncia.

Durante una participación en el programa “Esta Noche Mariasela expresaron que la empresa beneficiada es Tools & Resources Enterprises Toreen SRL que, según ellos, se dedicaba a la construcción y no reúne las condiciones para ser suplidora del Estado.

Niegan cancelación

Negaron que la licitación a la que se refieren, la 2020-00 36, del 25 de marzo de este año, haya sido declarada desierta, porque aparece como adjudicada y ejecutada en el portal de compras gubernamentales.

Aseguraron que esa empresa “no tiene un almacén ni un guante en existencia” y que la mercancía que entregó es de muy mala calidad.

Asimismo, que se comprometió a entregar 30,000 trajes y que al 2 de abril apenas había entregado 9,500, a pesar de que era para entrega inmediata.

“Señor ministro, no me responda a mí, respóndale a la directora administrativa y financiera del Ministerio de Salud Pública, que el día dos de abril de este año le informó a usted de las irregularidades que tenía que un solo licitador había ganado la licitación en estado de emergencia el 25 de marzo, es ella la que le dice a usted que a pesar de que esos equipos no tienen la calidad usted le ha ordenado recibirlos”, dijo Mera.

“El PRM exige sanción a la corrupción pasada, presente y futura y el pueblo dominicano que tanto sufre en medio de esta pandemia quiere sanción a la corrupción y fin de la impunidad”, manifestó.

Un apunte

Sánche Cárdenas

El ministro de Salud, Rafael Sánchez Cárdenas, pidió el viernes al dirigente del PRM, Orlando Jorge Mera, que estudie la Ley de Compras y Contrataciones en estados de emergencia. Emplazó a Mera a que demuestre las pruebas reales de su denuncia y lo instó a que revise su expediente. “En estado de emergencia se puede comprar ipso facto y no se cae en violación a la ley”, expresó el funcionario al defender sus actuaciones.