Martínez, acompañado de dirigentes comunitarios, recorrió la zona afectada y cuestionó que el proyecto, valorado en más de 34 millones de pesos y ejecutado con rapidez antes de las elecciones, hoy se encuentra paralizado y en total abandono.

El diputado también responsabilizó directamente al gobierno del presidente Luis Abinader por lo que calificó como “una estrategia de manipulación política” que pone en evidencia la falta de planificación y compromiso con las necesidades reales de las comunidades.

“El PRM usó esta obra para ganar votos, no para garantizar agua. Hoy no hay agua, no hay obra y lo que queda es un tanque vacío que se ha convertido en un foco de insalubridad”, agregó Martínez.