PRM se distancia de exfuncionarios implicados en narcotráfico

El PRM se desvinculó de los exfuncionarios Gaspar Polanco y Fabio Jorge Puras, reclamados en EE. UU. por narcotráfico. ¿Qué les parece?

Washington no está en darle tregua a Venezuela. Ha desplegado helicópteros próximo a sus costas contra el narco. ¿O amedrentar?

El silencio frente al acoso al Gobierno de Maduro sugiere que nadie quiere chocar con el Tío Sam. ¡Cómo cambian los tiempos!

El exsenador de Elías Piña, Yván Lorenzo, se ha convertido en el principal vocero del PLD en cuanto a denuncias. ¿Lo han notado?

Donald Trump ha puesto en disyuntiva al Gobierno español al amenazarlo con incrementar los aranceles si no sube el gasto militar. ¡Difícil la paz!

El senador Omar Fernández, de Fuerza del Pueblo, quiere que liberen de impuestos los salarios de hasta 52 mil pesos mensuales. Es lo que dice la ley.

Entonces será en 2026 cuando según el ministro Joel Santos se conocerá el valor de las tierras raras en el país. A lo mejor se explica bien.

Siempre que no sea mucho pedir sería bueno saber cuáles son esas estrategias navales evaluadas por el ministro de Defensa con la Armada.