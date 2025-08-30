SANTO DOMINGO. — La Policía Nacional informó este sábado que apresó a medianoche, en Villa González, Santiago, a cuatro personas más vinculadas al caso de la joven de 21 años que denunció haber sido presuntamente drogada y víctima de agresión sexual en grupo.

Con estas detenciones, ya son seis los implicados bajo custodia por el caso de la joven.

Los primeros en entregarse al inicio del proceso fueron Edwin Manuel Castro Guzmán y José Alfonso Rubiera, y la captura de los cuatro restantes se produjo durante un operativo coordinado por unidades policiales en la zona de Villa González, indicó la Policía.

Investigación y procedimiento

Las autoridades informaron que los detenidos serán puestos a disposición del Ministerio Público, que instruirá las medidas de coerción correspondientes y continuará con las diligencias investigativas.

En estos casos habituales, la investigación incluye la toma de declaraciones, la recolección de pruebas físicas y registros audiovisuales, así como la remisión de evidencias a peritajes forenses y toxicológicos cuando proceda.

La Dirección Central de Investigaciones (DICRIM) y la Fiscalía especializada vienen realizando las actuaciones para precisar la responsabilidad de cada imputado y establecer la dinámica de los hechos denunciados. La Policía señaló que no ofrecerá detalles operativos que puedan entorpecer las investigaciones.

Atención a la víctima y marco legal

Por tratarse de un caso de posible violencia sexual, las autoridades recordaron la importancia de las prestaciones de apoyo psicológico y médico a la víctima, en un marco que respete su privacidad y garantice el debido proceso. El Ministerio Público es la instancia encargada de dirigir la acción penal y requerir las medidas cautelares que estime pertinentes ante el tribunal competente.

Reacciones y contexto

El caso ha provocado amplio interés público y exige celeridad en las investigaciones para garantizar justicia y seguridad. Fuentes vinculadas al proceso manifestaron que la investigación continuará en las próximas horas con la presentación formal de los detenidos ante la instancia judicial y la práctica de diligencias complementarias.

La Policía y el Ministerio Público pidieron a la ciudadanía colaborar aportando cualquier información útil para el esclarecimiento del hecho y evitar la difusión de versiones no verificadas que puedan afectar el normal desarrollo de la investigación.