Procuradora ordena reforzar investigación por muerte de niña en excursión escolar en Santiago

Santo Domingo.- La procuradora Yeni Berenice Reynoso, instruyó a la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y a la Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia (Dinnaf) a reforzar las investigaciones sobre la muerte de Stephora Anne-Mircie Joseph, una niña de 11 años que falleció durante excursión escolar en un centro de recreación de Santiago.

La funcionaria enfatizó la necesidad de esclarecer con rapidez las circunstancias en que ocurrió el trágico hecho y garantizar que se tomen las medidas legales correspondientes.

Reynoso sostuvo una reunión en su despacho con Lovelie Joseph Raphael, madre de la menor, quien estudiaba en el Instituto Leonardo Da Vinci, ubicado en la Carretera Don Pedro, Santiago de los Caballeros.

Acciones inmediatas para esclarecer el caso

La procuradora instruyó al procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, y a la procuradora de corte Olga Diná Llaverías, de la Dinnaf, a tomar de inmediato las medidas necesarias para fortalecer la investigación y esclarecer las circunstancias en que ocurrió la tragedia.

Durante la reunión, Reynoso escuchó a la madre de la niña, quien acudió a la sede del Ministerio Público acompañada de los abogados Shesnel Calcaño y Miguel Díaz, además de dos funcionarios de su país.

Compromiso con la búsqueda de justicia

Reynoso afirmó que los resultados de las investigaciones, iniciadas desde que la Fiscalía de Santiago tuvo conocimiento del caso, determinarán los pasos que seguirá el Ministerio Público. También expresó que la institución está comprometida con ofrecer una respuesta que haga justicia ante el profundo dolor que atraviesa la familia.

Antecedentes

Desde su creación, la Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia (Dinnaf) y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público han actuado como organismos clave para la protección de los menores y la investigación de hechos que puedan afectar su integridad.

Estas instituciones trabajan de manera conjunta para garantizar que los casos relacionados con la seguridad y bienestar de los niños se investiguen con celeridad, transparencia y respeto al debido proceso.

En situaciones como la ocurrida con Stephora Anne-Mircie Joseph, la Fiscalía de Santiago ha iniciado investigaciones de inmediato para esclarecer las circunstancias de hechos que comprometen la vida de menores durante actividades escolares o recreativas.

Estas acciones se enmarcan dentro de los protocolos preventivos y de respuesta rápida que el Ministerio Público ejecuta ante casos de accidentes o posibles negligencias, con el objetivo de ofrecer justicia y protección a las familias afectadas.