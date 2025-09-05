Santo Domingo. – El Ministerio de la Juventud, encabezado por el ministro Carlos Valdez, informó sobre los avances de los primeros pasantes del programa “Mi Primera Oportunidad”, iniciativa que busca abrir espacios de inserción laboral para jóvenes estudiantes y recién egresados en distintas áreas de la institución.

Durante esta primera semana, los 20 jóvenes han comenzado a integrarse a los procesos institucionales, desarrollándose en áreas como planificación, programas, políticas públicas y comunicación, lo que les ha permitido adquirir experiencia práctica y aplicar los conocimientos adquiridos en su formación académica.

En su primer día de integración, los pasantes fueron recibidos por el ministro Carlos Valdez, en un encuentro cercano donde compartieron sus expectativas sobre esta oportunidad laboral. Durante la conversación, Valdez relató anécdotas de su etapa universitaria, cuando le correspondió realizar pasantías para obtener su título de ingeniero civil, subrayando que entiende de manera personal la importancia de este tipo de experiencias para la juventud.

El ministro Valdez destacó la importancia de este programa como un puente entre la formación académica y el inicio de la vida profesional, asegurando que representa una oportunidad para adquirir experiencia, fortalecer competencias y aportar al desarrollo del país.

Acompañaron al ministro en esta bienvenida el viceministro Técnico y de Planificación, Vicente Luis de Peña; el viceministro de Supervisión y Ejecución de Programas, Francisco Santiago; el viceministro de Políticas Públicas, Endry González; y la directora de Articulación de Políticas Públicas, Rossy De León, quienes destacaron el compromiso del Ministerio de la Juventud en crear espacios de aprendizaje y crecimiento para los jóvenes dominicanos.

Sobre el programa Mi Primera Oportunidad

El programa “Mi Primera Oportunidad” es una iniciativa del Ministerio de la Juventud de la República Dominicana que busca facilitar la inserción laboral de jóvenes entre 18 y 35 años sin experiencia previa. Su objetivo es reducir la brecha de acceso al empleo juvenil mediante experiencias prácticas, formación en habilidades blandas y técnicas, y el uso de la plataforma Pasantías Públicas RD para la gestión de postulaciones y seguimiento.

Esta iniciativa también responde al compromiso asumido por el ministro Carlos Valdez y el senador Gustavo Lara, quienes sometieron al Congreso Nacional el Proyecto de Ley que crea el Programa para la Formación Laboral Práctica de Jóvenes Estudiantes Técnicos y Universitarios. La propuesta establece que el 5% de los empleos del Estado dominicano se destinen a pasantías, lo que equivaldría a unas 60,000 oportunidades trimestrales.

Este primer grupo de pasantes, Este inicio representa una oportunidad concreta para que la juventud dominicana transforme sus conocimientos en práctica y comience a construir su futuro profesional.