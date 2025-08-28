Santo Domingo.– El Senado de la República aprobó en segunda lectura el Proyecto de Ley que dispone la instalación de fuentes de energía renovable en edificaciones públicas y privadas, con el fin de fomentar el ahorro y la eficiencia energética.

Cambio hacia energías renovable

La iniciativa, presentada por los senadores Alexis Victoria Yeb y Santiago José Zorrilla, busca reducir la dependencia de combustibles fósiles y contribuir a la lucha contra el cambio climático.

8 de noviembre será el Día Nacional del STEM

El Pleno también aprobó el proyecto que declara el 8 de noviembre como “Día Nacional del STEM”, en reconocimiento a la importancia de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas en la innovación y el desarrollo sostenible del país.

Otras leyes aprobadas

Hato Mayor fue declarada Polo Turístico .

fue declarada . La Romana obtuvo la categoría de Provincia Ecoturística .

obtuvo la categoría de . Verón-Punta Cana fue elevada a municipio .

fue elevada a . Se aprobó la creación del Parque Nacional Loma Miranda para garantizar su preservación como área protegida.

Homenajes

Los senadores guardaron un minuto de silencio en memoria de la regidora Catalina Moya, el exalcalde Julio de la Cruz, el médico Julio César Pimentel y Altagracia Vásquez, suegra del presidente del Senado.

Próxima sesión

La Cámara Alta volverá a sesionar el martes a las 2:00 de la tarde.