Prohibición giros en avenidas Gómez con 27 de Febrero crea inconvenientes a conductores

A casi 8 meses del inicio de la prohibición temporal de los giros cuando se viaja por la avenida 27 de Febrero hacia la avenida Máximo Gómez, luego del desplome de la pared lateral derecha en el sentido este-oeste por el paso a desnivel de dicha intercepción, la dificultad continúa provocando malestar para los conductores que transitan dicha ruta.

Luego del desplome de pared en el desnivel de la 27 de Febrero con Máximo Gómez, en donde murieron 9 personas, las autoridades del Ministerio de Obras Públicas (MOPC) y el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) decidieron cerrar el tramo hasta la reparación de la pared del desnivel.

Prohibido girar a la izquierda desde la 27 de Febrero hacia la Máximo Gómez a los que transitan este-oeste./Foto Jorge González

Pero también decidieron, para agilizar el tránsito, prohibir los giros desde la avenida 27 de Febrero en dirección este-oeste y oeste-este hacia la izquierda de la avenida Máximo Gómez, haciendo que los vehículos deban seguir derecho o desviarse alargando su trayecto para llegar a su destino.

Un vehículo que venga por la 27 de Febrero del oeste y quiera ir, por ejemplo, al Centro Olímpico deberá seguir derecho y llegar hasta la avenida Leopoldo Navarro y doblar en ‘U’ es decir “devolverse” para enfrentarse entonces nuevamente al tapón de la Gómez.

De igual manera un vehículo que venga por la avenida 27 de Febrero o su elevado y quiera ir hacia la universidad APEC u otra institución en esa ruta tendrá que llegar hasta la avenida Tiradentes y retornar al destino.

Algunos choferes y conductores consultados expresan que los inconvenientes que les causa la prohibición son un verdadero dolor de cabeza, ya que se creía era hasta terminar los trabajos, pero ya hay señalizaciones fijas de “No doble izquierda”.

Los que manejan oeste-este por la 27 de Febrero deben llegar a la Leopoldo Navarro para doblar a la izquierda.

“Hace varios días yo estaba dejando un pasajero en Caribe Tours y tomo un servicio en la Universidad Apec. Arranco y me encuentro con un largo tapón, pero después de 10 minutos llego a la Gómez. Aunque ya lo sabía no me acordaba que no se podía doblar hacia la izquierda así que estuve que ir a la Tiradentes y devolverme. Llegue casi media hora después, me salvo la lluvia”, dijo Roberto Nova, taxista de Uber.

Te puede interesar leer: Tránsito lento en la avenida 27 Febrero

Pero a pesar de la prohibición en determinados instantes haya o no agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) algunos conductores molestos por la medidas doblan a la izquierda sin importar las consecuencias.

Agentes Digesset

Hay que destacar que en determinadas horas e intercepciones cuando los agentes de tránsito sustituyen a los semáforos, estos también prohíben los giros según su criterio u observación.

La prohibición de doblar a la izquierda cuando se transita en dirección sur-norte por la avenida máximo Gómez hacia la 27 de Febrero es algo normal en hora de la tarde creando un malestar para los conductores.