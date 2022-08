Propuestas

(79)

Entendiendo que probablemente es un poco tarde para hacer esta propuesta considerando que el X Censo Nacional de Población y Vivienda está a unos pocos meses de ser celebrado, de todas formas la planteo en caso de que la implementación de algunos de los aspectos indicados en esta puedan ser de utilidad para este censo o que pueda ser considerado en el futuro a los fines de mejorar este importantísimo proceso.

Se ha reportado que para la celebración del próximo censo se estará implementado el uso de tabletas y la cartografía digital para recabar las informaciones, lo que es un excelente paso en la dirección correcta para hacer estos procesos más efectivos y poder acelerar los tiempos de tabulación de las informaciones.

Adicionalmente se podría considerar el uso de GPS en las tabletas para la supervisión del trabajo de campo, tener un registro de las rutas cubiertas por los entrevistadores para fines de validación de la data recabada y para el registro de las viviendas censadas dentro de los controles del censo.

Hasta el momento no ha sido mencionado, y no luce que será incluido, el llenado en línea del cuestionario del censo. Personalmente no recuerdo una ocasión en la que yo haya sido censado, y sospecho que esto ha sido así porque el trabajo se realiza de vivienda en vivienda habitualmente en horarios laborales, lo que significa que nunca estoy en mi casa para recibir a los entrevistadores y ser censado.

Un llenado en línea de la entrevista del censo podría cambiar esto.

Para facilitar el llenado en línea de las entrevistas del censo se puede coordinar con la Junta Central Electoral para establecer los sistemas de validación de identidad que ya están incluidos en nuestras cédulas de identidad y electoral para las personas que opten por esa vía, y parametrizar la tabulación de los datos de forma tal que se eviten duplicidades, alimentando esa información a los entrevistadores para que estos se ahorren el esfuerzo de intentar censar hogares que ya han sido entrevistados por esa vía.

Adicionalmente se pueden usar los códigos QR únicos por vivienda tanto en la identificación de los hogares que ya fueron censados para la verificación de los datos, como en las viviendas donde no se reciba respuesta para que las personas que vivan en estas puedan cargar sus datos en línea y sean censadas.

En los últimos 10 años los avances tecnológicos han abierto un montón de posibilidades en materia de censos poblacionales que deberían ser aprovechados, no sólo por su efectividad, sino por su capacidad de reducir costos. Es altamente probable que en los próximos 10 años por venir estos sean aún mayores, y debemos aprovechar las experiencias que obtengamos ahora para aprovechar al máximo las nuevas tecnologías que seguramente tendremos dentro de 10 años, para hacer de nuestros censos más precisos y ricos en información relevante que puedan