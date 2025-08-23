Proteger Cinturón Verde

La Junta de Vecinos de Isabel Villas ha elevado una solicitud formal al presidente Luis Abinader pidiendo declare como área protegida la franja de terreno que bordea la urbanización, parte integral del Cinturón Verde de Santo Domingo, creado mediante el Decreto 183-93. Esta petición, sustentada en la Ley 64-00 de Medio Ambiente, busca garantizar la preservación de ecosistemas vitales frente a la creciente presión urbanística y evitar lo que sucede en la urbanización Cuesta Brava.

El Decreto 183-93, emitido por el presidente Joaquín Balaguer, estableció la creación del Cinturón Verde como un anillo de protección ambiental alrededor de la ciudad, delimitando zonas para conservación integral, reservas naturales, tratamiento de aguas, y áreas recreativas y educativas. Asimismo, dispuso la protección de los ríos y arroyos con franjas de entre 30 y 100 metros, y la restauración inmediata de la vegetación ribereña.

Hoy, tres décadas después, la realidad evidencia que el mandato del decreto ha sido vulnerado. Los bordes del Río Isabela y el Arroyo Hondo muestran claros signos de degradación, la presión inmobiliaria crece sin control y los corredores biológicos que conectan al Parque Zoológico, Jardín Botánico y Parque Mirador Norte están amenazados. Afortunadamente todavia en las parcelas, declaradas de utilidad pública en 1992, subsisten un bosque húmedo tropical y una laguna natural que funcionan como reservorios de fauna y flora nativa.

Lo que se plantea no es una simple formalidad legal. Declarar estas áreas como protegidas mediante un nuevo decreto presidencial significaría: