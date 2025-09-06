La falta de electricidad que vice RD se ha convertido en un malestar para la sociedad.

Las protestas por las largas tandas de apagones siguen cobrando fuerza en el Distrito Nacional y las provincias. El viernes, se escenificaron en la marginal de las Américas, donde vecinos obstruyeron el tránsito con quemas de neumáticos.

Los manifestantes se lanzaron a la vía a lanzar escombros y a quemar neumáticos, afectando el tránsito en esa vía paralela a la carretera más importante de la zona este del país.

La protestas, realizadas en horas de la noche obstaculizaron el tránsito por la concurrida vía de transporte del concho.

Protestas masivas exigen solución a constantes apagones en el Distrito Nacional y provincias aledañas

Durante la semana que concluye también se han registrado manifestaciones en varios puntos del país.

El miércoles fueron en la carretera Francisco del Rosario Sánchez, que enlaza las provincias sureñas, así como Samaná y otras comunidades de la región norte del país, donde los residentes bloquearon vías y exigieron respuestas inmediatas, frente a lo que calificaron como apagones insoportables y abusivos.

Las quemas de goma y los cacerolazos y las quemas de gomas se han convertido en una herramienta de protesta para exigir una respuesta de las autoridades ante la falta de electricidad.

En la capital

Los sectores de la parte alta del Distrito Nacional también sufren los estragos generados por las interrupciones y la inestabilidad que presenta el fluido energético en gran parte del país.

Dirigentes de la Coordinadora de Organizaciones Barriales Don Bosco (CODONBOSCO), así como del Centro de Educación para la Paz, Tolerancia y Desarrollo pidieron al gobierno una solución inmediata a los apagones.

El reclamo fue hecho por los comunitarios Angel Molina, Alexis Rafael Peña, José Mieses, Elin Cuevas y Fiordaliza Guzmán e Ynocencio Reyes, quien manifestaron que de continuar los “azarosos apagones” en la zona norte y en los barrios vulnerables del Gran Santo Domingo, los comerciantes, amas de casas, iglesias y escuelas que imparten docencia de noche tendrán que cerrar sus puertas.

En sectores de Santo Domingo Oeste se han generado protestas en lugares como Los Alcarrizos, Las Caobas, avenida Jacobo Majluta, donde moradores han denunciado que por la falta de energía, además de no dejarlos dormir, permite que se les dañan alimentos.

Igual situación se vive en sectores de Santo Domingo Este como Brisas del Este, ensanche Ozama, Los Mina, Calero, Villa Duarte, ensanche Isabelita, y sectores ubicados a la marginal de la avenida Las Américas.

En Santo Domingo Norte se reportó un corte que duró desde las 9:45 de la mañana hasta pasadas las 4:00 de la tarde, lo que según moradores, provocó daños en electrodomésticos.

Apagones llegan al Congreso

La situación de los apagones en el país es tan crítica, que ha encendido la alarma en el Congreso Nacional, donde han amenazado al presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED), Celso Marranzini, para exigirle explicación.