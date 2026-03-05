Albebert Pujols: “Cualquiera puede decidir la victoria”

El dirigente del conjunto dominicano para el Clásico Mundial de Beisbol 2026, Albert Pujols aseguró tener plena confianza en sus jugadores.

Indicó que todos los jugadores que están en roster tienen el nivel para ser decisivos en las victorias de República Dominicana.

“Nadie se tendrá que tirar el equipo encima, todos están bien preparados para hacer un buen trabajo”, dijo Pujols en la rueda de prensa previo al partido contra los Tigres de Detroit de ayer miércoles.

Pujols manifestó que todos los jugadores llegaron a la primera jornada de prácticas haciendo buenos swings, gracias al trabajo individual de cada realizador durante el invierno.

Asimismo se mostró satisfecho por el trabajo realizado por el relevo en los dos encuentros frente a Detroit.“Que el relevo resuelva es fundamental, tenemos buenos brazos y contamos con ellos para ganar el Clásico”.

“Todos los jugadores asumieron el compromiso de llegar en buenas condiciones, eso habla muy bien de su trabajo como profesionales”.

Agregó que mantendrá una comunicación directa con cada jugador durante el torneo para asegurar que puedan dar el 100% en el terreno y de igual forma cuidar su cuerpo de cualquier lesión.

Prácticas El equipo dominicano tendrá una única sesión de prácticas este jueves a las 3:00 de la tarde y luego una cena para seguir estrechando lazos como equipo.