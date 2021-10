Pujols debutaría en el país con gran carrera a su espalda

Pelé ha sido el atleta de registros más altos al momento de efectuar un partido en República Dominicana; La Máquina estaría a su lado

Albert Pujols se interesó por jugar en el país y las gerencias de los Gigantes del Cibao y los Leones del Escogido, el equipo de sus simpatías juveniles, llegaron a un acuerdo para transferir al tres veces Jugador Más Valioso a cambio de Edward Paredes y Melky Mesa.

Fue un movimiento inteligente que lo único que hace es beneficiar a la promoción del campeonato tanto en el país como más allá de su límite territorial.

En el momento que el futuro inmortal agote su primer turno en el estadio que lleva por nombre el del primer dominicano con una placa en Cooperstown se convertirá en la segunda figura deportiva de más cartel que habrá pisado un estadio, cancha o cuadrilátero en República Dominicana.

Muchos grandes atletas accionaron en el país antes de ser megaestrellas, uno posteriormente se elevó a estatura inalcanzable.

Michael Jordan accionó en el Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto la noche del 12 de agosto de 1983 cuando formó parte de una selección de Estados Unidos que celebró un partido preparatorio frente a República Dominicana con miras a su participación en los Juegos Panamericanos de 1983 en Venezuela.

Jordan es considerado el más grande baloncestista de todos los tiempos y uno de los mejores atletas de la historia, pero cuando jugó en el país todavía era miembro de la universidad de Carolina del Norte y sería al año siguiente cuando tocaría un tabloncillo de la NBA.

Moses Malone sólo se lo proyectaba como una megaestrella cuando vino al país con los Rockets de Houston en el segundo lustro de la década del 70, misma en la que Nate -Tiny- Archibald, líder en puntos y asistencias de la NBA en 1972-73, jugó un partido benéfico pro construcción de la cancha del Mauricio Báez y luego acompañó a dominicanos en el juego frente a los Rockets en 1977.

Muchos peloteros que jugaron en la Liga Dominicana o participaron en partidos de entrenamientos luego construyeron carreras extraordinarias en unos casos y en otros continuaron hasta alcanzar la punta del obelisco de la gloria, citamos a Bob Gibson, Ferguson Jenkins y Willie McCovey, quienes vinieron al país siendo muy jóvenes; Willie Mays, Roberto Clemente, Tom Seaver , Mike Schmidt y Nolan Ryan, Craig Biggio, Jeff Bagwell lo hicieron ya siendo estrellas, pero todavía con un trayecto que recorrer antes de lograr la inmortalidad.

Manny Ramírez hasta ahora es quien ha jugado en Lidom o en juego de exhibición con números más envidiables, pero su prestigio y dimensión corre pareja con la del jugador que los Leones recibieron desde los Gigantes.

Tampoco, los mencionados antes al momento de exhibirse en esta parte de la isla había puesto números como los muestra Pujols en una laureada carrera que toca los días finales del invierno y que registra las siguientes distinciones: Novato del Año (‘01), JMV (‘05, ’08, ’09),, Jugador del Año de MLB (’03, ’08, ’09), Premio Hank Aaron (’03, ’09), JMV SCLN (’04), Premio Roberto Clemente (’08), Premio Lou Gehrig (’09), Guantes de Oro (’06, ’10), Bates de Plata (’01, ’03, ’04, ’08, ’09, ’10), 10 Juegos de Estrellas, Seis premios de La Biblia del Fildeo y más de 300 millones de dólares en salarios durante 21 campañas.

Edson Arantes Do Nascimento, conocido en el mundo como Pelé, El Rey o la Perla Negra, ya había hecho de todo en los mundiales de futbol de (1958, 1962, 1966 y 1970) y era ampliamente el mejor futbolista de la historia cuando se calzó las zapatillas y vistió su franela para jugar con el del New York Cosmo versus Violette de Haiti el domingo 3 de junio de 1976 en el Estadio Olímpico que hoy lleva el nombre del inmortal Félix Sánchez.

Cuando Pujols juegue en el país será un acontecimiento.

Uno de los cinco jugadores de más números acumulados en la historia de las Mayores se mostrará a un país deseoso de verle accionar por primera vez en el sexagenario Coloso del Ensanche La Fe y en otros parques, antes de su despedida -todavía sin fecha- del juego.

Saludamos a Jesús Mejía, gerente general de los Gigantes y a José Gómez, jefe de operaciones de béisbol del Escogido, por facilitar las cosas para que los dominicanos veamos el inconfundible estilo de La Máquina cuando se para en la caja de bateo.

DATOS.– En la reanudación de la Serie Mundial, Ian Anderson, quien está en su segundo año en las Mayores y acumula 160.2 episodios, será el abridor de los Bravos versus los Astros que llevarán a Luis García, un candidato a Novato del Año que en su salida anterior lanzó primeros frente a los Medias Rojas en un juego de presión…José Ramírez y Manny Machado, ambos antesalistas, son los únicos dominicanos nominados a los Guantes de Oro…Hace unos días escribimos que no nos sorprendería si Joey Gallo, nominado al Bate de Plata como designado, fuera también preseleccionado al Guante de Oro como jardinero y así fue, por esos hay premios que pierden credibilidad…Ayer fueron anunciados los ganadores de los galardones La Biblia del Fildeo, una distinción que responde a estadísticas y el criterio de algunos expertos y se concede uno por posición sin importar circuito. Aaron Judge fue ganador como RF, pero no fue nominado al Guante de Oro en la Liga Americana… El torpedero Andrelton Simmons y el receptor Yadier Molina son los jugadores que más veces han sido premiados por la Biblia con seis…Shohei Ohtani y Robbie Ray en la Liga Americana, Bryce Harper y Max Scherzer en la Liga Nacional fueron escogidos por sus pares como Jugador y Pitcher del Año en cada liga, respectivamente. Esa es una señal de por donde irían los premios de JMV y Cy Young a anunciarse el próximo mes. No vemos manera de que Ohtani no sea el Jugador Más Valioso.