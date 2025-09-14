Vladímir Putin, presidente de Rusia

Además de una provocación a Europa, sus ataques con drones a Polonia son una burla a la intervención del presidente estadounidense Donald Trump para que cese la guerra contra Ucrania.

Es posible que la escalada solo represente una advertencia a occidente sobre la capacidad bélica y la determinación de Rusia.

Ulises Rodríguez, alcalde de Santiago. / José de León. / Archivo / EN.

Los 15 años que se han tenido que esperar para completar la construcción de la estación de bomberos de Santiago evidencia la indiferencia e incomprensión frente a la importancia de la obra. Inconcebible la demora.

Pero el pasado ya hay que dejarlo atrás y esperar que no se interrumpa el proceso que se ha reiniciado con tanto entusiasmo.

Karol G

Con su merengue “Si antes te hubiera conocido”, que ya ha alcanzado más de un millón de vistas en Youtube, hace una valiosa promoción tanto al género musical como a este país.

La canción es otra muestra del cariño que ha expresado por el pueblo dominicano, gesto que por aquí se le agradece.