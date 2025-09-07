Estación de Bomberos en El Dorado 1 continúa abandonada

Ulises Rodríguez

Alcalde de Santiago

A pesar del anuncio de ese ayuntamiento de que concluirá la construcción de la estación de bomberos de El Dorado 1, a más de dos meses persiste el abandono sin que ninguna autoridad municipal visite el lugar, siquiera para labores de limpieza. El inmueble se ha convertido en un refugio para haitianos y piperos.

Enma Polanco

Presidenta de la Cámara de Cuentas

Los hallazgos en la auditoría a la construcción de las termoeléctrica Punta Catalina, demuestran el nivel de indelicadeza con el que se manejaron más de 21 mil millones pesos. Ahora que la denuncia está hecha corresponde a esa entidad enviar esos resultados al organismo competente a fin de identificar y someter a la justicia a los responsables.

José Joaquín Puello

Presidente de la Ciudad Sanitaria

El anuncio de que este complejo hospitalario estaría listo en los próximos dos meses es más que una buena noticia para los habitantes de los barrios periféricos al complejo hospitalario. La inversión del Estado en esta obra ronda los 17 mil millones de pesos, de modo que es tiempo de que la población inicie su uso.