Regresa al cine

Florinda Meza regresa a la pantalla grande con “Dulce familia”, una comedia en la que interpreta a una actriz muy elegante y famosa que lucha con todas sus fuerzas por no envejecer, pero que de cualquier modo es encasillada por su edad.

Mucho que dar

Se trata de una situación que la actriz mexicana ve con frecuencia en la vida real, y no sólo en la industria del entretenimiento. “Es muy triste que exista todo eso, pero no sólo en el cine, en cualquier empleo”, dijo Meza en una entrevista reciente con The Associated Press.

“Ahora resulta que una persona de 40 años es difícil conseguir empleo porque lo consideran viejo. ¡Imagínate a los 60! Y la verdad es que a los 60, o yo a los 70 que tengo, todavía tengo mucho que dar”.