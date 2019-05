Madre soltera

La ex modelo Dayanara Torres sorprendió a sus seguidores al compartir una entrevista en la que habla acerca de su papel de madre, y en la que ha dado a entender que ella ha criado en solitario a los dos hijos que tuvo con el cantante Marc Anthony: Ryan y Cristian.

“Muy respetuoso”

“Hicimos un pequeño equipo. Somos los tres, solitos. Me veían sola, pero también me vieron crecer y hacerme fuerte porque ellos vivieron todo mi proceso,”, ha afirmado la ex Miss Universo en una conversación que ha compartido en su cuenta de Instagram como parte de una colaboración con la plataforma WorldRemit. Añadió que: “La forma en que piensan, su corazón y como son, cómo son de respetuosos, especialmente de la mujer, es todo por mi, es lo que les he enseñado yo”.

Causa de problemas

Un hombre podría ser la causa de los problemas entre la cantante Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía, quien hace algunos días lanzó fuertes críticas en contra de su prima Michelle Salas, hija de Luis Miguel y de algunos miembros de su familia.

Saliendo con el ex

De acuerdo a medios mexicanos Alejandra Guzmán está saliendo con el exnovio de su hija y que incluso ya serían pareja, lo cual explicaría el distanciamiento entre madre e hija. Se trata de Christian Estrada, un modelo y actor que hasta hace poco fue novio de Frida, y quien recientemente confirmó que pese al fin de esta relación amorosa, mantendrá la amistad con la cantante. Reveló que ha viajado hasta Los Angeles para acompañar a Guzmán a grabar un nuevo video musical.