32 nominaciones

La Academia de Televisión de los Estados Unidos anunció los nominados a los premios Emmy 2019, que reconocen lo mejor de la televisión.

“Game of Thrones”, de HBO, recibió un récord de 32 nominaciones para su octava y última temporada.

Récord

La cadena HBO recupera el trono que el año pasado le arrebató Netflix con un total de 137 nominaciones frente a las 117 del servicio de streaming. NBC quedó en tercer lugar con 58 en total, seguido de Amazon Prime Video con 47, y cuya gala se celebrará este 22 de septiembre en el Teatro Microsoft de Los Ángeles. “Game of Thrones” de HBO recibió un récord de 32 nominaciones para su octava y última temporada. Emilia Clarke de GOT ha sido nominada a mejor actriz dramática.

Cirugía

El destacado actor y comediante Kevin Hart se está recuperando después de someterse a una cirugía de emergencia el domingo, a menos de 24 horas después de lesionarse la espalda en un horrible accidente automovilístico.

Estable

Una fuente conectada con Kevin informó a TMZ.com que los médicos completaron exitosamente la cirugía de espalda el domingo por la noche. Otra fuente dijo que se espera que el comediante permanezca en el hospital durante al menos un par de días mientras se recupera.

Kevin fue milagrosamente capaz de salvarse del accidente la madrugada del domingo en la traicionera autopista Mulholland de Los Ángeles, con la ayuda de un guardaespaldas.

Retiro publicidad

El actor y productor estadounidense Johnny Depp se enfrenta a una reacción violenta por su aparición en el último anuncio de video del perfume Sauvage de Dior, por lo que Dior ha eliminado el anuncio a partir del viernes por la tarde.

Revuelo

Depp aparece en la nueva campaña, titulada “We Are the Land”, que lo muestra tocando la guitarra en el desierto mientras el coprotagonista, Canku One Star, de la tribu Rosebud Sioux, realiza un baile guerrero en un tradicional Tocado y vestuario de nativo americano. Los usuarios de las redes sociales explicaron que era insensible representar a los nativos americanos en un anuncio de una fragancia llamada “Sauvage” con un parecido cercano al “salvaje” despectivo.