¿Qué fue lo mejor de la Televisión Informativa en 2023?

El 2023 fue, televisivamente hablando (desde la perspectiva del trabajo periodístico en radio, televisión y redes sociales) espacio para relanzamientos, reprogramación de talentos, entradas y salidas de recursos (como Huchi Lora, que salió de El Dia (Telesistema), dando lugar a entrada de nuevos equipos.

Se produjo el esperando relanzamiento de la Televisión Pública, a cargo de Iván Ruiz, productor que debió manejarse entre dos aguas (las publicas y las privadas) y al parecer supo nadar y guardar la ropa.

Luis Eduardo Lora (Huchi). Edith Febles, asumió liderazgo del

telematutino El Día.

¿Qué aconteció, televisivamente, en el país, en 2023? ¿Cuáles acontecimientos y personalidades debían ser parte de una agenda para considerar a quienes tomar en cuenta al momento de enlistar lo mejor de la televisión informativa, sus proyectos, sus figuras, sus procesos de relanzamiento y transformación? Los premios de arte popular y comunicación deben someterse a nuevas formas de apreciación, aquellas más cercanas al proceso incesante de cambios.

El análisis es importante para revisar los criterios de nominaciones y premiaciones, en el área de Comunicación, dada que la tradición ha sido la de reconocer talentos y programas, y no los procesos desarrollados para renovación, reestructuración y lanzamientos, que esos talentos lideran y desarrollan, siempre con un apoyo de sus equipos. Esto, desde luego, implica una perspectiva distinta porque evalúa resultado de procesos exitosos y no solo la personalidad y el carisma de sus desarrolladores.

Lo más resaltante 2023:

Relanzamiento de Radio Televisión Dominicana, (4 de mayo) a la cual se le dotó de recursos para ese objetivo, se designó a Iván Ruiz, un talento creativo proveniente del sector privado de producción, y que ha generado un espectro amplio de producción de programas, entre los cuales figuran: Luna Llena, El Mangú de la Mañana», “TopiTok 4.0″, “Central de Noticias” además de espacios de temporada, (La familia Espejo), series animadas, “Bienvenidos a la casa”, con Freddy Ginebra; “La cultura vive”, de Luisín Mejía y Gamal Michelén, entre otros espacios, involucrando acuerdos de formación con la Radio Televisión Española.

Iván Ruiz

La designación de Ruíz se produjo el 6 de abril de 2022, pero el desarrollo práctico de los nuevos programas se comenzó a concretar desde febrero 2023.

Mantenimiento del liderazgo televisivo meridiano de El Show del Mediodía/ La telerrealidad (Color Visión), como primer programa de facturación nacional, superado solo por dos novelas importadas), preeminencia que es tendencia desde hace cuatro/cinco años un poder absoluto en el ranking de teleaudiencia. Ruíz ha logrado la coexistencia de dos agendas (una pública y otra privada).

Te puede interesar leer: Crítica de cine: Orgullo de Quisqueya

Da la impresión de que se ha apoyado en disciplina, trabajo en equipo y mente clara. Ruiz, además, es frecuente objeto de ataques desde las redes sociales porque su dualidad en la producción, su activismo, sus posiciones que parecen moverse al tono de sus ideas y no siempre de una agenda oficial preestablecida, lo transforman en un ser apropiado para el ciberbullying,

Entrada de un nuevo equipo, liderado por Edith Febles, e integrado por Indira Suero, Germán Marte, tras la salida emotiva de Telesistema del periodista Luis Eduardo Lora (Huchi) el primero de marzo, dando como resultado en nueva forma de transmisión de contenidos basados en la investigación documental, las entrevistas que a nadie se les ocurría hacer, estableciendo alianzas informativas, conectando periodistas y académicos entre países en los que van ocurriendo los hechos, validando sobre todo sus líneas informativas (lucha contra la corrupción, vigencia de los derechos humanos de los sectores con menos poder, descubrimiento de casos a partir de documentación oficial procurada) y otros.

Danny Alcántara

Relanzamiento del conjunto de medios ACD Media (Hoy Mismo/7 días), liderado por Danny Alcántara por Color Visión 107.7 FM y otras) conformando una alianza radio, televisión y medios web que incrementó su influencia y produjo contenidos propios que incidieron en la opinión pública, como sus sondeos electorales, lo cual sumado a la calidad de su equipo de talentos y sus transmisiones especiales ha dado un servicio.

La gestión renovada de medios informativos de Grupo Telemicro, a cargo de Alberto Caminero, quien se consolidó como director de prensa, creando espacios nuevos y fortaleciendo el perfil de los tradicionalmente desarrollados (Matutino Telemicro, Despierta RD, y otros).

En Grupo Telemicro, que tienen la ventaja de contar con un productor general de alta calidad, René Brea y la limitación de los conceptos en sus contenidos de humor que persisten en ser limitados por valores restrictivos como el machismo y la propalación de prejuicios sobre determinados círculos poblacionales. Dar un giro temático a esa parte, podría completar el avance en la tecnología y sus adelantos informativos.

Grupo Telemicro

El relanzamientoservicio informativo de Roberto Cavada, (Telesistema), un espacio informativo líder en las noches, al cual se insertaron nuevos segmentos e introduciendo mejoras en un estilo expositivo de noticias que es muy único del productor y periodista cubano/dominicano.

Meses para premiar

Todavía faltan meses para que quienes deciden nominaciones y premios, se reúnan 2024, a repartir la canasta. Los Premios Soberano 2024 se entregarán el 12 de marzo 2024 en el Teatro Nacional, con el copatrocinio de la Cervecería Nacional Dominicana (CND) y una nueva plataforma de copatrocinadoras.

Desde el 1985, estos galardones reconocen lo mejor del arte y la cultura del país, convertidos en la premiación artística más importante para el talento nacional y el espectáculo televisado, con mayor rating de la República Dominicana.

Wanda Sánchez, presidenta Acroarte, indica que, en la asamblea general del fin de semana de sus miembros, se produjeron listados (previos a las nominaciones del Premio Soberano) para ser considerados en su momento en nominaciones, primero, y luego, premiación.

Roberto Cavada

Los jurados en los renglones Clásico, Comunicación, Cine y Popular analizaron el fin de semana más de 200 propuestas artísticas del centenar de categorías de la premiación del arte, dijo Sánchez.

Nuria Piera.

Desde su espacio Nuria (Investigación), por Color Visión, la comunicadora ha tenido en 2023 el tiempo de mayor incidencia social por la cantidad y gravedad de anomalías, fraudes, (sobre todo en materia de intrusismo profesional por parte de médicos) yéndosele por delante a las autoridades de Salud Pública.

Lo expresado no implica subvaloración para Alicia Ortega (Grupo SIN, Color visión), que mantuvo la calidad de su oferta, pero sin dudas que 2023 tiene un nombre: Nuria Piera. No es entendible que aún no sea designada Premio Nacional de Periodismo. En esa decisión, hay que reflexionar.

Fortalecimiento de los espacios de RCC Media, en radio y televisión, con la visión de Antonio Espaillat, que ha avanzado sin dudas a un sitial de preferencia y liderazgo, ofreciendo un medio abierto a las expresiones políticas y partidarias, invirtiendo proyectos propios, como las encuestas (RD Elige), que ciertamente pesan en el ánimo de la gente. El equipo, que tiene de líder a Julio Martínez Pozo, se ha lucido con una oferta de contenidos que no excluye expresiones todas las políticas, pero se debe resaltar que es una labor sustentada por sus telendos, entre los cuales destacan María Elena Núñez, José Laluz, Euri Cabral y otros.

Fausto Rosario

Acento TV y ¿Y tú qué dices?, proyecto de televisión producción de Fausto Rosario Adames, director de Acento.com.do, con una primera edición que salió al aire en agosto 2016, centrado en el testimonio histórico de los años recientes y que permitido ofrecer abundante información inédita por parte de testigos que probablemente por ninguna otra vía ofrecerían sus versiones, además de investigadores cubriendo un período de los primeros avances democrática tras la caída de Trujillo y los hechos relacionados con la Revolución Constitucionalista.

Oferta informativa de Grupo Telemicro, ha incrementado su incidencia, ofrecido espacios a comunicadores jóvenes de enorme capacidad: (Cristian Cabrera y Miguel Otáñez, A la Misma hora) en Telecentro, caracterizado por información y comentarios originales de gran trascendencia y seguidos por Despierta RD, en que se destaca Lorenny Solano, es además de sus espacios informativos líderes como el Matutino del Canal 5 en que cuenta con un conjunto de talentos de alto nivel: Persio Maldonado, Alberto Caminero y Laura Castellanos. Hay espacios de información nuevos, pero no alcanzamos a registrarlos todos.

Lo pendiente

El presente reflexivo por razones de espacio, no cubre todas las expresiones programáticas, informativas, todas las ofertas que se produjeron debido a que virtualmente es imposible recogerlo todo, de modo que, en algún contenido posterior, puedan verse casos interesantes como las transmisiones de radio y televisión. La Z 101-3, perdió dos de sus figuras fundamentales Willy Rodríguez (2021) y Alvarito Arvelo, (2023) y vio aparecer un liderazgo sorprendente de José Luis Mendoza) o lo acontecido con el servicio informativamente de Antena Latina y el caso, del noticiario Uno más Uno (Teleantillas).