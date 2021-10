Que le sirva de experiencia

J. Balvin,

Cantante colombiano.-

Las críticas generadas por el tema “Perra”, que interpreta con la dominicana Tokischa, deben servirle de experiencia de que no se puede abusar de la fama ni desperdiciar el talento. Hasta la vicepresidenta de su país, María Luisa, ha censurado el homenaje a la grosería de unas letras racistas y sexistas.

Daniel Rivera,

Ministro de Salud Pública.-

No por elemental pierden importancia los chequeos aleatorios que anunció para verificar que se cumpla la resolución que obliga a exigir la tarjeta de vacunación a quienes acudan a lugares públicos. Si no es así puede darse por descontado que la medida no tendrá mayores efectos, más aun con la oposición que ya ha surgido.

Alejandro Fernández,

Superintendente de Bancos.-

Sin importar que se trate de una de sus principales funciones alienta cada vez que ratifica el compromiso con la vigilancia más estricta de las operaciones de la banca. De esa manera se pueden evitar, con todo y que no fuera el único factor, los problemas que en algún momento han afectado el sistema financiero.