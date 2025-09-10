¡Qué se sepa la verdad! Senasa será investigada

Muchas especulaciones sobre supuestas irregularidades que el presidente Abinader ordenó investigar en Senasa. ¡Dios quiera!

El ministro Magín Díaz modifica su discurso sobre una reforma fiscal al decir que la estabilidad social es innegociable. ¿De acuerdo?

El poder no impidió la indemnización de 83 millones de dólares a Donald Trump por injuriar a una periodista. Costosa la lección.

En Portugal condenaron a Google por transgredir las normas y Trump amenazó con aranceles a la Unión Europea. Claro el mensaje.

Aunque esté dentro del rango presupuestado, el alza de la prima del dólar genera mucho nerviosismo. Y es que el dólar incide en todo.

La auditoría a Punta Catalina ha resucitado los seudónimos sobre los sobornos que dijo Odebrecht que usó para la obra. ¿Se acuerdan?

Intrigan los problemas que afronta el pelotero Wander Franco tras el proceso sobre sus relaciones con una menor. ¿Qué es lo que pasa con él?

Maduro procura inyectar alegría a los venezolanos, en medio del conflicto con Washington, al adelantar las navidades. ¿O no es así?