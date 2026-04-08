En el mundo del anime, no todo siempre gira alrededor del protagonista. Hay personajes que, aunque están relegados a un segundo plano, ganan notoriedad; en ocasiones, incluso más que el personaje principal, imponiéndose por su fuerza, carisma y personalidad.

Por ellos, muchos fanáticos se enfrascan en discusiones para determinar quién es el mejor. Figuras como Vegeta, de Dragon Ball, Roronoa Zoro de One Piece y Sasuke Uchiha de Naruto, encajan en ese perfil que trasciende el papel secundario para dejar una huella propia. Entonces, ¿quién es el mejor «segundo» de la historia del anime?

«Segundos»

Comencemos con Vegeta, el príncipe de la raza sayajin. Un guerrero frío, disciplinado e inteligente, pero a la vez extremadamente orgulloso, arrogante y obsesionado con superar a Goku.

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Es un estratega brillante con un inmenso poder de Ki. Sus técnicas icónicas incluyen el Galick Gun, Big Bang Attack y el Final Flash.

Vegeta mientras lanza el Galick Gun.

Aunque inicialmente debutó como un antagonista al estar en las Fuerzas de Freezer, Vegeta muestra un gran desarrollo en su personaje, al evolucionar de villano a héroe, con responsabilidad y familiar.

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Sasuke Uchiha

Mientras que, Sasuke Uchiha, uno de los supervivientes del Clan Uchiha, ofrece una visión más oscura y emocional del rol. Su historia está marcada por el dolor, la venganza y la búsqueda de identidad.

Sasuke no siempre camina junto al protagonista, sino que transita un camino paralelo lleno de conflictos. Es frío, severo, antipático, orgulloso y con un gran don en las artes del Ninjutsu, Taijutsu, y Genjutsu. Sasuke representa al “segundo” que desafía al héroe no solo en fuerza, sino también en ideología.

Sasuke Uchiha utilizando el Chidori Nagashi.

Zoro, el vicecapitán

Por otro lado, Roronoa Zoro, vicecapitán y espadachín de los Piratas de Sombrero de Paja. Fue el primer miembro en unirse a la tripulación, y es considerado parte del “Trío Monstruoso” junto a Luffy y Sanji.

Zoro no busca protagonismo; su objetivo es claro: convertirse en el mejor espadachín del mundo. Su fortaleza física es impresionante, pero lo que realmente lo distingue es su resistencia, determinación y capacidad de sacrificio.

Zoro utilizando su técinica Santoryu (Estilo de Tres Espadas).

Aunque son tres estilos distintos, todos tienen la fuerza de ser protagonistas, pero aquí la pregunta es para ti ¿Quién gana?