Quince muertos y 18 heridos en el accidente de un funicular en Lisboa, según las autoridades

Lisboa- Al menos quince personas murieron y otras 18 resultaron heridas, de las que cinco se encuentran en estado grave, después de que el Ascensor de Gloria (Elevador de Glória), un conocido funicular turístico en el centro de Lisboa, descarrilara este miércoles, informaron las autoridades.



Estas cifras se ofrecieron en una rueda de prensa sobre el terreno por un portavoz del Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), Tiago Augusto, que actualizó los datos de víctimas del accidente sufrido por el funicular, que conecta la plaza de los Restauradores con el Bairro Alto y el mirador de São Pedro de Alcântara.

A los heridos los transportaron a varios hospitales de la capital lusa, añadió Augusto, quien detalló que entre los 13 heridos leves se encuentra un niño ingresado en el Hospital Santa Maria.

El INEM también confirmó que ya no quedan víctimas en el lugar de los hechos y a todas las evacuaron.

Por el momento, las autoridades portuguesas no han confirmado la nacionalidad de los fallecidos ni han precisado las causas que provocaron el descarrilamiento del funicular, que quedó aplastado contra un edificio en una curva.

Los bomberos recibieron la primera alerta a las 18.08 hora local (17.08 hora GMT), tras lo que se desplegó un fuerte dispositivo policial en la zona y numerosas ambulancias y camiones de bomberos.

La plaza de los Restauradores fue cerrada por la policía y, según pudo constatar EFE, alrededor del cerco se concentraron cientos de curiosos, muchos de ellos turistas.

Cerrado el acceso a la zona del funicular en Lisboa

En la zona hay un amplio despliegue policial, que ha cerrado el acceso a la zona, y de equipos de emergencia, que se encuentran con unas veinte ambulancias.

Cientos de curiosos, muchos de ellos turistas, se concentran en las inmediaciones, muchos grabando con sus móviles.

El Ascensor de Gloria conecta la plaza de los Restauradores con el Bairro Alto y el mirador de São Pedro de Alcântara, uno de los más visitados de la capital portuguesa.

A Câmara Municipal de Lisboa decreta três dias de Luto Municipal pelas vítimas do trágico acidente no Ascensor da Glória.

Apresento as minhas sentidas condolências a todas as famílias e amigos das vítimas. Lisboa está de luto.— Carlos Moedas (@Moedas) September 3, 2025

Empresa defiende que cumplió los protocolos

Carris, la empresa de transporte urbano de Lisboa, afirmó que ha cumplido con todos los protocolos de manutención en el Ascensor de Gloria (Elevador da Glória), el funicular del centro de la ciudad que descarriló este miércoles.

En un comunicado, Carris precisó que en concreto «fueron realizados y respetados» todos los protocolos, tanto el de manutención general, que se produce cada cuatro años y que tuvo lugar por última vez en 2022, y el de reparación intercalada, que se lleva a cabo cada dos años y que se produjo en 2024.

Asimismo, destacó que «se cumplieron de forma escrupulosa los programas de manutención mensual, semanal y la inspección diaria».

La empresa declaró que ha abierto «de inmediato» una investigación junto con las autoridades para averiguar las causas de este accidente.

El presidente de Portugal lamenta el accidente y declara día de luto

El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, lamentó «profundamente» el accidente, «en particular las víctimas mortales y los heridos graves».

En un comunicado publicado en la web de la Presidencia, «el presidente de la República presenta su pésame y solidaridad con las familias afectadas por esta tragedia y espera que el accidente sea aclarado rápidamente por las entidades competentes», agrega la nota.

Además, el Gobierno de Portugal decretó un día de luto nacional por la «tragedia» del accidente de este miércoles en el Ascensor de Gloria (Elevador de Glória).

A través de una nota publicada en su página web, el Ejecutivo luso informó de que ha declarado luto nacional para mañana 4 de septiembre.

Mientras que, el primer ministro, el conservador Luís Montenegro, canceló su agenda prevista para mañana a excepción de una videoconferencia con los líderes de la Coalición de Buena Voluntad sobre Ucrania y la reunión semanal del Consejo de Ministros.

Von der Leyen muestra sus condolencias

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas del Ascensor de la Gloria.

«Con tristeza me enteré del descarrilamiento del famoso «Ascensor de la Gloria», aseguró Von der Leyen en redes sociales en un mensaje escrito en portugués.