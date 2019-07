Gobernador Rosselló

Tendrá que irse

El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, tendrá que dejar el poder. No le queda más alternativa frente a las protestas sin precedentes que se han registrado en la isla en demanda de que abandone el cargo por sus polémicos chats privados. Rosselló aceptó un juicio político y no postularse para la reelección como una manera de bajar las tensiones, pero la decisión no ha calmado a los boricuas, quienes insisten en que se vaya del cargo cuanto antes.

Nunca antes en Puerto Rico se había registrado una manifestación tan masiva como la celebrada el lunes, en medio de una huelga general, en demanda de la renuncia del gobernador.

Un torrencial aguacero no impidió que deportistas, intelectuales, artistas, dirigentes del partido oficial y gente del pueblo se movilizara pacíficamente para pedirle a Rosselló que abandone el poder.

Entre las consignas enarboladas en la manifestación se escucharon “Somos más y no tenemos miedo” y “Que llueva, que llueva, que Ricky (Rosselló) va pa’fuera”. Además de los chats ofensivos contra políticos, la comunidad LGTBD y otros sectores, el gobernador tiene en su contra el hastío por la crisis económica y los casos de corrupción detectados en su gestión. Era tanta la gente que colmaba las calles de San Juan, la capital, que en la manifestación parece que estaba todo Puerto Rico. Tratar de permanecer en el poder es prolongar una crisis que podría provocar actos de violencia.