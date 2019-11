Difieren criterio Deloitte y JCE.-

Los motivos esgrimidos por la empresa Deloitte & Touche para rescindir la auditoría forense a los equipos digitales de la Junta Central Electoral (JCE) suponen un giro de 360 grados al conflicto. Al anunciar que la empresa contemplaba la decisión, el presidente de la JCE, Julio César Castaños Guzmán, la atribuyó a los cuestionamientos de La Fuerza del Pueblo y otros sectores sobre su solvencia profesional.

Además de vínculos con el Gobierno a Deloitte & Touche se le ha relacionado con conflictos en Estados Unidos, México y España. Pero al oficializar la rescisión del convenio la firma no menciona para nada los cuestionamientos.

De lo que habla es de que el contrato con la JCE se ha violado con requerimientos adicionales que suponen la utilización de más recursos técnicos y humanos. Dice la empresa que en dos comunicaciones de los días 12 y 13 de este mes suscritas por Miguel Ángel García se le requiere ampliar la muestra de mesas fijadas de un cinco a un 30%. El incremento, al parecer, tenía que ser absorbido por la firma que se contrató por 299 mil dólares para realizar una auditoría fundamental para las elecciones.

El giro no deja de plantear sus interrogantes, no solo sobre la suerte del análisis, sino sobre las contradicciones. Resulta un tanto inconcebible que el presidente de la JCE no estuviera lo suficientemente informado sobre la inconformidad de la empresa para continuar con un estudio, cuyos primeros resultados anunció que se ofrecerían en dos semanas.