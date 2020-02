Pacto político

En el aire

Todos los actores comparten un pacto político para garantizar la transparencia y la seguridad de las próximas elecciones, pero tras la propuesta del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) no ha observado ningún paso concreto en ese sentido.

Como marchan los acontecimientos tal parece que se llegará a las votaciones del 15 de marzo sin que los principales actores del proceso rubriquen el pacto, pese a contar con el visto bueno del Gobierno, la oposición, las iglesias y distintas organizaciones de la sociedad civil.

El presidente del Conep, Pedro Brache, se ha reunido tanto con el presidente Danilo Medina como con los candidatos presidenciales de los principales partidos políticos, pero lo único que se sabe hasta ahora es que existe consenso oral en torno al acuerdo para respetar los resultados de las elecciones. Y es obvio que las condiciones que se han enarbolado para el convenio alargarían las discusiones.

Para alejar más la posibilidad de que los principales actores lleguen a un acuerdo todavía no ha surgido una suerte de comisión mediadora, aunque se supone que el papel lo desempeña el Conep.

Cuando se planteó la propuesta el expresidente Hipólito Mejía sugirió de inmediato a monseñor Agripino Núñez Collado, pero la idea parece que no caló.

Si el pacto no se logra, la Junta Central Electoral (JCE) y los partidos políticos no tendrán más que cumplir sus respectivos roles. Después de todo hay quienes estiman que no obstante la suspensión de las elecciones el acuerdo ha sido un tanto magnificado.