El curazoleño Ceddanne Rafaela conectó este viernes un triple con el que llevó a la registradora la carrera que inscribió el nombre de los Medias Rojas de Boston en la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas.

MEDIAS ROJAS 4-3 TIGRES

Ceddanne Rafaela disparó un triple para remolcar al mexicano Romy González con la carrera del desempate en la novena entrada y de esta manera los Medias Rojas dejaron en el terreno a los Tigres de Detroit para asegurar su clasificación a la postemporada.

El mexicano Jarren Durán sumó una remolcada y el zurdo cubano Aroldis Chapman lanzó un capítulo en blanco para llevarse la victoria por los Medias Rojas.

El puertorriqueño Javier Báez produjo una carrera por los Tigres (86-74), quienes se mantienen registro idéntico a los Guardianes de Cleveland y son dueños del tercer comodín en la Liga Americana.

GUARDIANES 3-7 RANGERS

El mexicano Alejandro Osuna pegó un jonrón de tres carreras y su compatriota Rowdy Tellez anotó e impulsó una para que los Rangers se metieran en el camino de los Guardianes.

El venezolano Gabriel Arias remolcó una carrera y los dominicanos José Ramírez y George Valera anotaron una cada uno por los Guardianes (86-74), quienes a pesar de la derrota mantienen la ventaja en el duelo directo con los Tigres por el primer lugar de la Central del menor de los circuitos de MLB.

YANQUIS 8-4 ORIOLES

Giancarlo Stanton pegó dos cuadrangulares y produjo cinco carreras y Aaron Judge conectó un jonrón, con dos empujadas, para que los Yanquis se impusieran a los Orioles. Los Yanquis, quienes contaron con anotada del panameño José Caballero, mantienen la cerrada lucha con los Azulejos por el primer lugar del Este de la Americana.

AZULEJOS 4-2 RAYS

El dominicano Junior Caminero y el mexicano Jonathan Aranda conectaron jonrones consecutivos, pero Nathan Lukes pegó un vuelacercas y produjo tres carreras y George Springer anotó dos veces para que los Azulejos superaran a los Rays y evitaran que los Yanquis se despegaran en la batalla por la cima divisional de cara a la postemporada.

MARLINS 6-2 METS

El dominicano Sandy Alcántara lanzó siete entradas de dos carreras, su compatriota Heriberto Hernández impulsó dos y Connor Norby disparó un imparable de dos anotaciones para que los Marlins le produjeran un duro revés a los Mets en sus aspiraciones de avanzar a los ‘playoffs’.

El puertorriqueño Francisco Lindor bateó jonrón y el dominicano Juan Soto anotó una carrera por los Mets (82-78), que, aunque cuentan con la misma marca que los Rojos, ahora dependen de ganar sus restantes dos partidos y que los de Cincinnati pierdan por lo menos uno para poder avanzar a la postemporada por la Liga Nacional.

CERVECEROS 1-3 ROJOS

El dominicano Miguel Andújar anotó e impulsó una carrera y Gavin Lux anotó dos para que los Rojos vencieran a los Cerveceros y tomaran el control del último boleto a la postemporada en el viejo circuito.

Ahora los Rojos (82-78) están empatados con los Mets y de terminar igualados avanzarían de manera directa a la postemporada, ya que los superaron en la serie particular entre ambas novenas, por lo que su futuro depende de mantenerse empatados o por lo menos con un juego de ventaja sobre los de Nueva York en los dos partidos que faltan para completar el calendario regular.