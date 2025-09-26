Deportes Béisbol Grandes Ligas

¡Juan Soto sigue idetenible! se pone a dos bases robadas para el 40-40

Juan Soto. / Archivo

Santo Domingo. La estrella de los Mets de Nueva York, el dominicano Juan Soto, sigue imparable y se coloca a solo dos bases robadas de alcanzar la marca 40-40, tras sumar este viernes sus robos 37 y 38 de la temporada en las Grandes Ligas.

En el partido frente a los Marlins de Miami, Soto logró llegar dos veces a base por la vía del robo, acercándose a un nuevo récord en su primera campaña con los Mets.

Hasta el momento, Soto acumula 43 cuadrangulares, 100 remolcadas y 38 bases robadas en la presente temporada.

Con estos números, el dominicano se une a la élite de Jeff Bagwell y Barry Bonds, los únicos peloteros en registrar campañas con 40 o más jonrones, 30 o más robos, 100 o más impulsadas, 100 anotadas y 100 bases por bolas.

