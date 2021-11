Ramos COD debe recuperar credibilidd

El presidente de la Federación Dominicana de Deportes Ecuestres, José Manuel Ramos, manifestó que todos los miembros del sistema federativo, deben enfocarse en trabajar en un ambiente de unidad para recuperar la credibilidad del Comité Olímpico Dominicano.

Ramos, quien aspira a dirigir los destinos del COD, exclamó: “No podemos ocultar que el Comité Olímpico Dominicano no está en su mejor momento. Son muchas las personas en las calles, que diariamente me preguntan qué es lo que está pasando en el COD. Y eso me duele, pues todos debemos cuidar la imagen de la institución, donde hacemos vida deportiva”.

José Manuel próximamente anunciará la fecha de su lanzamiento formal en la búsqueda de la presidencia del Comité Olímpico Dominicano, para el proceso electoral del 2022.