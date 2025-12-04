Raphy Pina responde a demanda de Daddy Yankee: «No confundan mi silencio con temor»

El productor musical Raphy Pina reaccionó este jueves a la reciente demanda que interpuso el artista puertorriqueño Daddy Yankee, tanto contra él como a su exesposa Mireddys González, por un supuesto esquema fraudulento que habría alterado registros de autoría y desviado regalías millonarias de sus éxitos.

A través de redes sociales, Pina aseguró que su trabajo está “documentado” y “certificado” acompañado de un carrete de fotografías en el que aparece junto al artista, documentos y certificados de premios.

“No confundan mi silencio con temor, ni mi paz con debilidad. Yo no juego a destruir lo que construí, ni necesito inventar historias para justificar mis decisiones”, escribió en la publicación.

Su historia juntos

El empresario expresó su respeto y destacó su relación con Ramón Ayala, nombre de pila del artista, de quien fue productor, manejador y amigo.

“Daddy Yankee la leyenda siempre tendrá nuestro respeto. Ese hombre abrió caminos y dejó un legado que nadie puede negar. Pero Ramón Ayala es otra historia… la historia que vivimos nosotros, sin cámaras, sin redes y sin cuentos. Dice exactamente quién fui en su carrera. Productor, socio, manejador, estratega, amigo…”

Agregó que “sorprende que hoy usen discursos espirituales para justificar actos que no reflejan a un hombre que dice caminar de la mano con Dios. Porque el que tiene a Dios en su corazón no destruye, no inventa, no calumnia, ni pone en riesgo a FAMILIAS que nunca le han fallado”.

Está en paz, no en guerra

Rafael Pina afirmó estar en paz y enfocado en su familia, compuesta por su pareja, la cantante dominicana Natti Natasha y sus hijos Vida, Dominique, Monty (Rafael) Chingui (Antonio) y Mia.

“Yo no estoy en guerra con Ramón ni con nadie. Yo ya pasé mi proceso. Sané, crecí, me purifiqué y estoy enfocado en lo que verdaderamente importa: Mi familia y la verdad”.

Consejos

También instó al artista a conversar con Mireddys, con quien sostuvo una relación de 30 años y procrearon 2 hijos y están oficialmente divorciados desde febrero. “Aún hay tiempo de hacer lo correcto. Siempre se lo dije y lo repito: una llamada sincera con Mireddys, dos personas que compartieron 30 años de vida, puede resolver lo que otros están complicando. Lo que ustedes construyeron es tan grande, que no lo gastan ni sus tataranietos”.

Puedes leer: Daddy Yankee demanda a Raphy Pina y Mireddys por presunto fraude

Asimismo, aconsejó al cantante diciendo que “No dejes que el ego destruya lo que la historia ya te regaló. No dejes que terceros te conviertan en algo que tú no eres”

“Yo sigo en paz…pero firme. Porque la historia no se borra, y menos cuando está escrita con trabajo, sacrificio y verdad”, culminó.