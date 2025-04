Un incidente tenso tuvo lugar la mañana de este viernes, momentos antes de la ceremonia de graduación de 3,048 nuevos agentes de la Policía Nacional, en el Coliseo de Boxeo Carlos «Teo» Cruz, cuando miembros del equipo de seguridad de la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, y miembros de la prensa protagonizaron un altercado.

El percance ocurrió durante la llegada de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, y la ministra Raful al evento. En ese momento, un periodista intentó realizar una pregunta sobre la marcha convocada por grupos de izquierda para el próximo domingo 27 de abril, la cual partirá de la plazoleta La Trinitaria y culminará frente al Parque Independencia. La pregunta no fue bien recibida por algunos miembros del equipo de seguridad, lo que derivó en un forcejeo con una periodista.

Según testigos presentes en el lugar, uno de los agentes de seguridad empujó y maltrató físicamente a la reportera, quien según otra persona, está embarazada; lo que generó una ola de molestias entre los periodistas presentes en el evento. Algunos de los periodistas denunciaron que este no fue un incidente aislado y que las agresiones físicas por parte de la seguridad no eran nuevas.

En medio del tumulto, la vicepresidenta Raquel Peña, quien se encontraba junto a la ministra Raful, intervino rápidamente para ofrecer disculpas públicas a los miembros de la prensa. Peña lamentó profundamente el trato recibido por los comunicadores y subrayó que la actitud del equipo de seguridad no reflejaba la postura del gobierno ni de las autoridades.

“Me golpeó, me machucó. No es la primera vez que lo hace. Nosotros no somos una servidumbre, somos sus colaboradores”, expresó la periodita, visiblemente molesta por el incidente.

Con firmeza, la vicepresidenta Raquel Peña respondió: "Definitivamente, ustedes han visto cómo nosotros, el presidente Abinader y todas las autoridades siempre hemos tratado a la prensa. Yo le pido disculpas en nombre de quien haya hecho eso. Esa no es nuestra línea, y menos con ustedes, que están haciendo su trabajo. Así que pido disculpas".

Peña también señaló que se tomarían las medidas necesarias para garantizar que incidentes similares no se repitan en el futuro. “Vamos a tomar datos, vamos a tomar medidas, y lo que les pido es que me acepten la disculpa».

A pesar de la tensión generada por el incidente, la ceremonia de graduación continuó sin mayores alteraciones, y los 3,048 nuevos agentes de la Policía Nacional fueron oficialmente graduados en una emotiva ceremonia que celebró su dedicación y esfuerzo en la formación policial.