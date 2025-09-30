San Juan.– El cantante puertorriqueño Rauw Alejandro aseguró este martes que la cultura latina es «global» y que «el mundo escucha su música», tras el anuncio de que Bad Bunny actuará en el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl de 2026.

«Lo que antes era imposible para un latino y más en lo urbano hoy es realidad. El Conejo en el Super Bowl», escribió el artista en su cuenta de X, destacando el logro de su colega, quien será el primer latino en presentarse en solitario en ese escenario.

Rauw subrayó que el reguetón se ha convertido en la música más escuchada a nivel mundial: «Las puertas están abiertas y nuestra cultura es global, el mundo nos escucha». Además, expresó su esperanza de algún día ser él quien protagonice el espectáculo. «Quizás, tal vez, si hay salud, 2028 sea Rauw quien continúe esa historia. PR en la casa puñeta», comentó.

La confirmación de Bad Bunny como figura central del evento marca un nuevo hito para la música latina, recordando actuaciones previas como la de Shakira y Jennifer López en 2020. El propio Conejo Malo dijo sentirse «emocionado» y con el deseo de seguir sorprendiendo a sus fanáticos.