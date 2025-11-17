En canciller dominicano Roberto Álvarez afirmó hoy que las fuerzas armadas se mantienen alertas en la frontera ante el llamado del pandillero Jimmy Cherisier, alias “Barbecue” que anunció ayer posibles enfrentamientos con la Policía haitiana.

Sin embargo, el ministro de Relaciones Exteriores dijo al conversar con El Nacional que las autoridades nacionales no tomarían medidas de vigilancias adicionales, ya que las fuerzas armadas mantienen resguardada la zona fronteriza.

Tras las ofensivas de las fuerzas del orden en Haití, el líder de banda y portavoz de la coalición armada Barbecue instó a ciudadanos de su natal país permanecer en sus residencias a partir de este lunes, para que las bandas puedan enfrentarse a la Policía y «evitar que sean víctimas».

“Las fuerzas armadas desplegadas a lo largo de la frontera siempre están en plena alerta. No hay que tomar medidas adicionales ya que el territorio dominicano se encuentra normal y tranquilo”, expuso.

Según Álvarez, siendo las 8:00 de la mañana, las autoridades aportadas en la frontera frontera domínico-haitiana, abrieron las puertas para el mercado binacional en provincias de Dajabón, Elías Pîña, Perdenales e Independencia.

Enfrentamientos

La pasada semana, la Policíade Haití y la Fuerza Antipandillas se enfrentaron contra la banda haitiana Los 400 Mawozo, hechos ocurridos en las zonas de Santo, Tabarre y Croix-des-Bouquets.

Ahí, según reportes de prensa y de redes sociales, un helicóptero de la Policía de Haití fue alcanzado por disparos de los integrantes de las bandas, obligando a la aeronave a un aterrizaje y que posteriormente fue incendiada por los delincuentes.

De inmediato, André Jonas Vladimir Paraison, director general interino de la Policía Nacional de Haití (PNH), manifestó mediante su cuenta de de la red social X, que uno de los helicópteros de la institución ciertamente realizó el aterrizaje forzoso durante las operaciones ejecutadas en Croix-des-Bouquets.

Barbecue

Ante las ofensivas del cuerpo del orden de Haití, Barbecue pidió a los ciudadanos evitar ser heridos o asesinados, por les sugirió no salir de sus residencias.

«A partir de este lunes 17 de noviembre de 2025, si no es necesario, no salgan. Todos los sindicatos de conductores, quédense en casa. Todos los conductores de transporte público, quédense en casa», señaló el antiguo policía convertido en jefe de banda en este mensaje hecho público a través de redes sociales”, dijo el expolicía y principal líder de “gangas” en el vecino país.