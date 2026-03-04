RD: ¿ambición estratégica o quimera tecnológica?

Casi al mismo tiempo se han anunciado en República Dominicana dos proyectos que buscan posicionar al país en materia de infraestructura de datos y electricidad. El primero de ellos fue anunciado la semana pasada en una actividad celebrada en el Palacio Nacional con el presidente Luis Abinader y consiste en la construcción de un puerto digital a cargo de Google para instalar cuatro cables de fibra óptica, dos de los cuales conectarán al país directamente con Estados Unidos. En la actualidad hay un solo cable que conecta a República Dominicana con Estados Unidos.

El puerto digital que propone Google para República Dominicana, el cual posicionaría al país como un referente en infraestructura de datos a nivel de América Latina, contempla una inversión de 500 millones de dólares en el país. Según Roger Pujols, viceministro de proyectos especiales de la Presidencia de la República, este proyecto ya arrancó: en declaraciones recientes ofrecidas en un programa de radio, Google ya adquirió 15,000 metros cuadrados en el país con esta finalidad. Potenciales beneficios de este proyecto incluyen una mayor rapidez en la transmisión de los datos y menor latencia. Este proyecto estaría entrando en operación en 2027.

El otro proyecto que está llamando la atención no es una iniciativa directa del gobierno, pero es posible que sí esté contando con algunas declaraciones que anteriormente ha ofrecido el presidente Abinader. Se trata del Proyecto Hostos, iniciativa de Caribbean TransmissionDevelopment Company (CTDC), subsidiaria de Atabey Capital, firma de consultoría administrativa fundada por el empresario puertorriqueño Rafael Vélez Dominguez. CTDC tiene como socio al dominicano Tirso Selman.

La idea con Proyecto Hostos es que haya una interconexión eléctrica entre Puerto Rico y República Dominicana por la vía submarina para que ambas islas puedan suplirse mutuamente de electricidad en caso de fallos, sin interrupción en las partes involucradas. Ya Estados Unidos emitió el permiso correspondiente para iniciar la construcción del cable submarino para los fines. El cable operaría a 320 kilovoltios de corriente continua, con capacidad para transportar electricidad de hasta 700 megavatios en ambas naciones.

La compañía justifica este proyecto mencionando el riesgo al que ambas islas están expuestas por fenómenos naturales que suelen dañar la infraestructura eléctrica, como son huracanes y terremotos. Este cable submarino permitiría una recuperación más rápida en caso de estos eventos. Se contempla que esté todo listo para el año 2031,y para ese entonces se espera que el gobierno dominicano haya cumplido con una promesa de tiempo atrás de generar un excedente para ser exportado precisamente a Puerto Rico. Por el momento no parecen darse esas condiciones del lado de República Dominicana, donde los apagones son frecuentes y donde días atrás hubo uno que fue catalogado como nacional y general.

Cómo en este país somos tan creativos y equiparamos tecnología con modernidad y progreso, no faltan los anuncios de corte estrambótico, como es el caso de la instalación de un puerto espacial comercial en Oviedo, Pedernales, en el sur profundo del país, para exploración espacial. Ya la idea se había planteado anteriormente y fue retomada en estos días con ese mismo discurso de progreso y modernidad.

Estos anuncios, si bien son interesantes, nos deben poner a pensar y reflexionar. Estamos en un país donde los apagones son un tema de antaño, sin solución a la vista, pero pretendemos convertirnos en una especie de referente en ese sentido. Igual ocurre con el tema de los datos, el cual hace más sentido, tomando en cuenta que vivimos en una época donde la interconexión digital es, más que importante, una necesidad para poder operar de manera competitiva. Aun así, en un país donde las carencias son las mismas de hace décadas, no hace sentido enfocarse tanto en estos temas cuando la mayoría de la población ni siquiera los entiende. Lo mismo aplica al tema de la exploración espacial: ¿realmente debemos enfocarnos en este tipo de iniciativas, cuando la mayoría de la gente ni siquiera tiene idea de qué beneficio podría brindar? Esto es como para pensarlo.